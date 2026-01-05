Доллар начал 2026 год с роста: в Reuters раскрыли причины

В декабре индекс доллара потерял 1,2%, что стало худшим результатом с августа.

Доллар начал первую полноценную торговую неделю 2026 года с подъема до многонедельных максимумов по ряду валют после слабого декабря 2025 года.

Как пишет Reuters, трейдеры внимательно следили за событиями в Венесуэле после рейда США и захвата президента Николаса Мадуро. Президент Дональд Трамп заявил журналистам 4 января, что может приказать нанести еще один удар, если не будет продвижения в усилиях Вашингтона по открытию нефтяной отрасли страны и прекращению наркотрафика. Он также пригрозил военными действиями Колумбии и Мексике.

На фоне напряженной геополитической ситуации доллар несколько укрепился, однако аналитики предостерегают: пока рано говорить об устойчивом ралли. Ключевым для формирования ожиданий относительно дальнейшей монетарной политики - а значит, и для курса доллара - станет ежемесячный отчет о занятости в США, который выйдет в пятницу, 9 января.

Индекс доллара растет пятый день подряд - на 0,25% на пике, до самого высокого уровня с 10 декабря. В значительной степени это стало следствием слабости евро, который подешевел на 0,31% - до 1,168 доллара - минимума с той же даты.

Доллар был стабильным относительно иены - 156,81, вырос на 0,34% относительно швейцарского франка - до 0,795, а также прибавил 0,2% относительно австралийского и новозеландского долларов.

"Несмотря на геополитические риски, я считаю, что не стоит на них зацикливаться. Очень скоро мы вернемся к реальности макроэкономики, ведь на этой неделе выходит целый ряд данных из США. Часто первая валютная реакция на крупное событие оказывается ошибочной. Я не говорю, что это именно тот случай, но это ралли доллара может быть уязвимым к коррекции, если мы увидим признаки слабости в данных по занятости", - сказал руководитель стратегии валют G10 в CIBC Markets Джереми Стретч.

Инвесторы также ожидают выбор Трампа относительно следующего председателя ФРС США, ведь срок полномочий Джерома Пауэлла истекает в мае. Американский лидер заявил, что объявит кандидатуру в этом месяце, и отметил, что преемник Пауэлла будет "человеком, который верит в значительно более низкие процентные ставки".

В конце 2025 года сообщалось, что американский доллар демонстрирует самое большое годовое падение с 2017 года. Банкиры с Уолл-стрит прогнозируют, что американская валюта будет слабой и в следующем году, поскольку Федеральная резервная система США продолжает снижать процентные ставки.

В обменниках Украины средний курс доллара 5 января составляет 42,46 грн/долл., а продать доллар можно по курсу 42,32 гривны. Курс наличного евро в обменниках составляет 50,01 грн/евро, а курс продажи - 49,80 грн/евро.

