Зеленский встретился с Дмитрием Кулебой на фоне перестановок во власти: о чем говорили

Как подчеркнул президент, важно достаточно сильно представить украинский взгляд в мире.

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с бывшим министром иностранных дел Дмитрием Кулебой. Было договорено определить направления будущего взаимодействия. Об этом глава государства сообщил в социальной сети Facebook.

"Встретился с Дмитрием Кулебой. Обсудили ситуацию вокруг Украины - как политическую, так и информационную. Важно, чтобы украинский взгляд на вещи в мире был представлен и чтобы это было достаточно сильно. Рад, что Дмитрий - в команде Украины, и мы договорились определить направления дальнейшего взаимодействия", - сообщил Зеленский.

Других подробностей президент не предоставил.

Дмитрий Кулеба что стоит знать

Напомним, Дмитрий Кулеба занимал должность главы МИД Украины с 4 марта 2020 года до 5 сентября 2024 года.

До этого Кулеба в 2019-2020 годах занимал должность вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины. Также в 2016-2019 годах был постоянным представителем Украины в Совете Европы, а в 2014-2016 - посол по особым поручениям по вопросам стратегических коммуникаций МИД Украины.

Перестановки в правительстве

Напомним, ранее Зеленский назначил кадрового дипломата Сергея Кислицу, который ранее занимал должность первого заместителя министра иностранных дел Украины, на должность первого заместителя руководителя Офиса президента.

2 января президент Украины Владимир Зеленский предложил экс-главе ГУР Кириллу Буданову стать новым главой Офиса президента.

