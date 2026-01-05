Россияне пытаются переправиться через Северский Донец: военные объяснили цель

Украинским военнослужащим удается заблаговременно выявлять врага и наносить мгновенное поражение как по живой силе россиян, так и по статическим целям.

Российские оккупанты пытаются переправиться через Северский Донец, их основная цель - взять под контроль Дроновку, Платоновку и Закитное. Как сообщает 81 отдельная аэромобильная Слобожанская бригада, общая обстановка в районе их ответственности остается напряженной.

Враг там применяет тактику малых групп для инфильтрации в населенный пункт Дроновка, а также пытается обойти позиции украинских войск, используя дорогу Северск-Закитное.

"Также заметна активизация врага со стороны населенного пункта Ямполь - в большинстве это тщетные попытки переправить живую силу на моторизованных резиновых лодках через реку Северский Донец и закрепиться на прибрежной территории", - рассказали в 81 оаэмбр.

Кроме того, россияне пытаются подтягивать артиллерию и разворачивать пункты дислокации пилотов вблизи северо-восточной окраины Дроновки и в Серебрянском лесничестве.

"Основная цель врага - взять под контроль прибрежную часть Северского Донца - населенные пункты Дроновка, Платоновка, Закитное, чтобы стягивать ресурсы, разворачивать позиции артиллерии и БПЛА и контролировать логистическое обеспечение", - говорится в сообщении.

В то же время подразделениям 81-й бригады "удается заблаговременно выявлять врага и наносить мгновенное поражение как по живой силе противника, так и по статическим целям". Отмечается, что такие слаженные действия позволяют остановить продвижение россиян в направлении поселка Дроновка и других населенных пунктов, которые находятся в полосе ответственности.

В 2026 году следует готовиться к продолжению российского наступления - мнение эксперта

Как сообщалось, ранее Павел Лакийчук, руководитель проектов по безопасности Центра глобалистики "Стратегия 21" отметил, что в 2026 году следует готовиться к продолжению российского наступления.

По его мнению, наступление будет состоять из двух больших компонент. Первое - это так называемая воздушная стратегическая операция, а именно продолжение ударов по украинским городам и инфраструктуре, цель которой - заставить сдаться через давление на население. Второе - это продолжение наступления на нескольких участках, то есть стратегическая наступательная операция на востоке Украины.

