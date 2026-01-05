Беременная победительница 'Холостяка' рассказала о страшном ударе по Харькову

Девушка могла находиться в этот момент дома, однако накануне решила ехать на фотосессию.

Украинская блогерга, победительница 13 сезона романтического реалити "Холостяк" Инна Белень раскрыла детали дня, когда Российская Федерация нанесла удар по ее улице в Харькове.

Беременная девушка опубликовала в своем Instagram-аккаунте снимки с фотосессии, которая проходила именно в тот день, 2 января. Инна рассказала, что приняла решение сделать фото только накануне вечером, поэтому в момент удара их с мужем и собакой не было дома:

"В момент этой фотосессии в дом на моей улице прилетело две ракеты. Повылетали окна даже напротив нашей квартиры, дома рядом повреждены. Мы не знали, сохранялась ли квартира и вещи, но первое, что мы с Ваней подумали: "Хорошо, что нас там не было". Я бы очень испугалась, малышу это бы навредило. Микки вообще таких звуков не знает".

Несмотря на то, что слухи о беременности Инны Белень уже ходили, блогерша подтвердила это лишь в эфире пост-шоу 14 сезона реалити "Холостяк". Отцом ребенка стал бывший одноклассник блогера, с которым она начала отношения уже после проекта.

Девушка также рассказала, что любимый несколько раз делал ей предложение руки и сердца, однако она отказывала, потому что не хотела замуж. На последнее предложение она ответила согласием, опубликовав в сети фотографию кольца.

