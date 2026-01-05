Зеленский обсудил с Малюком кандидатуры на должность нового главы СБУ

Малюку предложили сосредоточиться на боевой работе.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что встретился с Василием Малюком и обсудил с ним кандидатуры на должность нового главы СБУ. Об этом президент сообщил в своем Telegram-канале.

"Поблагодарил его за боевую работу и предложил сосредоточиться именно на такой работе. Должно быть больше украинских асимметричных операций против оккупанта и российского государства, больше наших сильных результатов в уничтожении врага. Василий Васильевич умеет это лучше всего и именно этим продолжит заниматься в системе СБУ. Поручил Василию Малюку сделать направление наших асимметричных операций сильнейшим в мире. Ресурсы и надлежащая политическая поддержка для этого есть. Вместе обсудили и кандидатуры, чтобы избрать нового главу СБУ", - написал Зеленский.

Кроме того, президент Украины заявил, что провел встречу с начальником Центра спецопераций "А" Службы безопасности Украины Евгением Хмарой. Отметим, что по данным СМИ, кандидатуру Хмары рассматривают на должность нового главы СБУ.

"Благодарен Евгению и всем нашим воинам-спецназовцам за чрезвычайно весомую боевую работу в течение всех лет полномасштабной войны. Украина достигает необходимых результатов в своей защите, и все наши воины, которые это обеспечивают, заслуживают наибольшего уважения и благодарности. Опыт украинских спецназовцев и ЦСО "А" СБУ будем масштабировать. Обсудили сегодня с Евгением также другие возможности системного развития Службы безопасности Украины и специальные операции, которые сейчас готовим", - отметил Зеленский.

Отставка Малюка - что этому предшествовало

Напомним, ранее ряд топ-военных выступили с призывом не увольнять Василия Малюка с должности главы СБУ. На фоне этого президент Украины Владимир Зеленский заявил, что речь идет не о простом увольнении, а о глубоко продуманной ротации.

"Я всех уважаю, но буду проводить те ротации, которые я решил сделать", - подчеркнул президент.

