Россия пытается 'впарить' Индии редкие ЗРК С-350, раскрыв 'секреты' комплексов, - СМИ

Передача С-350 Индии может быть первым предложением по экспорту этих комплексов.

Россия предложила Индии купить ее редкие зенитно-ракетные комплексы С-350. Более того, речь идет не только о самом вооружении, но и о полной передаче технологий по его изготовлению, пишет Defense Express со ссылкой на информацию с индийских СМИ.

Отмечается, что С-350 является интеграцией решений и наработок по KM-SAM для Южной Кореи. В издании считают, что индийская промышленность сможет использовать некоторые решения этих комплексов в собственных разработках.

В издании добавили, что передача С-350 Индии может быть первым предложением по экспорту этих комплексов. Это говорит о том, что россияне накопили достаточно этих ЗРК, чтобы начать поставлять их за границу.

В Индии системы С-350 продвигаются как "дополнение" для сбивания целей на "меньшей дальности" к ЗРК С-400, подчеркнули в издании. Журналисты отметили, что индийцам понравились С-400, что побудило их заказать больше комплексов у РФ.

В издании напомнили, что С-350, согласно заявленным характеристикам, способны перехватывать угрозы на расстояниях 10-15 км и 40-120 км в зависимости от ракет. Также во время испытаний якобы удавалось противодействовать даже управляемым бомбам, снарядам к РСЗО и противорадиолокационным ракетам.

Ранее Bloomberg со ссылкой на источники писало, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган просил российского диктатора Владимира Путина забрать обратно системы противовоздушной обороны С-400, которые были куплены Анкарой у Москвы почти десять лет назад.

Отмечается, что Эрдоган поднял вопрос о возврате комплексов С-400 во время встречи с Путиным в Туркменистане. Причиной стало то, что США требуют, чтобы Турция больше не хранила российские системы ПВО, если Анкара хочет вернуться к программе производства и закупки истребителей F-35.

