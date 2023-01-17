Россиянин отбывал наказание в колонии за угон автомобиля, а затем его завербовали в ЧВК "Вагнера".

В Украине будут судить "вагнеровца". Оккупант попал в плен в Донецкой области. Сначала его бросили на Луганщину, где тот проходил "обучение". Офис генпрокурора Украины уже рассказал, что известно о рашисте.

"При процессуальном руководстве прокуроров офиса Генерального прокурора направлен в суд обвинительный акт в отношении одного из участников ЧВК "Вагнер" по факту участия в преступной организации (ч. 2 ст. 255 УК Украины). Расследованием установлено, что обвиняемый, отбывая наказание в исправительной колонии № 4 в сел. Островское Костромской области РФ за угон автомобиля, добровольно принял предложение организатора ЧВК "Вагнер" вступить в ее ряды", - говорится в сообщении.

Во время вербовки будущим "вагнеровцам" обещали денежное вознаграждение и полное помилование после истечения контракта. Однако рашист не успел получить помилование. Его вместе с другими участниками направили в район боевых действий на территории Луганской области.

Видео дня

"В разграбленной участниками ЧВК "Вагнер" местной больнице, которую они использовали как военный объект, он прошел курс обучения обращению с боевым оружием, тактике ведения боевых действий и получил предметы экипировки и оружие. В декабре 2022 года в районе боевых действий на территории Донецкой области представителями сил безопасности и обороны Украины он был взят в плен", - добавили в офисе генпрокурора.

Наказание для предателей и боевиков

Ранее УНИАН уже сообщал, что в Украине будут судить пятерых боевиков "ДНР". Они издевались над людьми, имитировали расстрел и погребение заживо. Кроме этого, недавно строго наказали боевика, который разведывал позиции ВСУ. Суд признал фигуранта виновным в государственной измене.

В январе СБУ задержала российского агента, который "сливал" разведданные врагу. Злоумышленником оказался работник медучреждения, которого в начале полномасштабного вторжения завербовали российские спецслужбы. Также стало известно, что поклоннику "русского мира" в Киеве сообщили о подозрении. Через свой аккаунт в запрещенной в Украине соцсети он распространял сообщения и изображения, в которых оправдывалась вооруженная агрессия РФ против Украины.

Вас также могут заинтересовать новости: