Нацбанк ослабил гривню к доллару: официальный курс валют на 6 января

Курс гривни к евро установлен на уровне 49,51 грн/евро.

Национальный банк Украины установил на вторник, 6 января, официальный курс доллара к гривне на уровне 42,42 гривни за доллар, таким образом украинская валюта ослабилась на 25 копеек.

Согласно данным на сайте регулятора, относительно евро гривня, в свою очередь, усилила позиции: официальный курс европейской валюты на вторник установлен на уровне 49,51 гривни за один евро, то есть гривня укрепилась на 4 копейки.

На межбанковском валютном рынке Украины к 16:00 котировки гривни к доллару установились на уровне 42,45/42,48 грн/долл., а евро - 49,55/49,57 грн/евро.

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" 5 января вырос на 5 копеек и составил 42,45 гривни за доллар, а курс евро подешевел на 10 копеек и составляет 49,85 гривни за евро. Продать американскую валюту в банке можно по курсу 41,85 гривни, а евро - по курсу 48,85 гривни за единицу иностранной валюты.

Доллар начал первую полноценную торговую неделю 2026 года с подъема до многонедельных максимумов относительно ряда валют после слабого декабря 2025 года. Индекс доллара рос пятый день подряд - на 0,25% на пике, до самого высокого уровня с 10 декабря. В значительной степени это стало следствием слабости евро, который подешевел на 0,31% - до 1,168 доллара - минимума с той же даты.

