Ушел из жизни легенда корейского экрана Ан Сон Ки

В возрасте 74 лет умер южнокорейский актер Ан Сон Ки ("Божественная ярость", "Хансан: Восстание дракона", "Битва умов"), который считается одним из самых уважаемых артистов страны.

Его агентство Artist Company опубликовало заявление, согласно которому актер ушел из жизни 5 января 2026 года в 9:00 утра. В агентстве отметили, что Ан Сон Ки с глубоким чувством профессиональной миссии и неизменной добросовестностью шел бок о бок с историей южнокорейской массовой культуры:

"Его актерская игра всегда была обращена к человеку и самой жизни, а через многочисленные работы он передавал глубокий отклик и утешение, которые преодолевали границы времени и поколений. Особенно Ан Сон Ки ценили как настоящего "национального актера" в полном смысле этого слова - не только за роли, но и за человеческое достоинство и ответственность, с которыми он относился к старшим и младшим коллегам и с уважением к самой профессии и съемочной площадке".

В последний путь актера будут провожать известные деятели кино, в частности Ли Чон Дже ("Игра в кальмара", "Аколит", "Служанка") и Юнг Ву-сон ("Бой", "Король").

Биография Ан Сон Ки

Родился 1 января 1952 года. В кино Ан Сон Ки дебютировал еще ребенком, снявшись в пятилетнем возрасте в фильме "The Twilight Train" (1957). В подростковом возрасте он временно оставил актерскую профессию и сосредоточился на учебе.

Вернулся в кино в 1977 году, а его прорывной "взрослой" ролью стало участие в драме "Good, Windy Days" (1980), которая принесла ему премию Grand Bell за лучший дебют. В дальнейшем Ан Сон Ки стал ключевой фигурой современного корейского кинематографа, сыграв более чем в 130 фильмах.

Среди самых известных работ - "Мандала" (Mandala), "Охота на кита" (Whale Hunting), "Белый жетон" (White Badge), "Два копа" (Two Cops), масштабная военная драма "Сильмидо" (Silmido) и лента "Радио Стар" (Radio Star).

Ан Сон Ки несколько раз получал премию Grand Bell за лучшую мужскую роль - рекордный показатель в истории этой награды. Кроме работы в кино, он активно занимался общественной деятельностью и возглавлял Ассоциацию киноактеров Кореи.

