Усиливали оборону на праздники: в ВМС рассказали, что происходит в Крыму

Как оказалось, против современных средств воздушного нападения российские системы ПВО не очень эффективны.

Во временно оккупированном Крыму на новогодние праздники россияне усиливали меры безопасности, в частности на Керченском (Крымском) мосту - противник пытается поддерживать плотность ПВО на полуострове, пряча технику вне населенных пунктов. Об этом в эфире телемарафона рассказал спикер ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук.

"Там (на мосту - УНИАН) трудно что-то усилить и добавить. Не следует забывать, что у оккупантов есть и другие проблемы в Крыму. Там периодически "цветет хлопок" и так называемый Крымский мост остается одним из ключевых объектов, которые они охраняют. На новогодние праздники они там усиливали полицейские мероприятия, но сказать, что как-то конфигурация системы обороны в корне может претерпеть изменения, я не могу", - сказал военный.

При этом он отметил, что периодически оккупанты меняют правила относительно передвижения по мосту, в частности добавляют очередные запреты вроде гибридных автомобилей и электрокаров, но коренным образом на систему безопасности на Крымском мосту это не влияет.

Плетенчук выразил сомнение в надежности российских комплексов противовоздушной обороны, напомнив ситуацию, которая сложилась в одной из стран, очевидно, имея в виду Венесуэлу. Представитель сказал:

"Недавний пример в одной очень жаркой стране показал, что количество российских систем, ПВО российского производства в принципе ни на что не влияет. Конечно, чем их больше, тем сложнее, но для современных средств воздушного нападения, как оказывается, эти системы не очень эффективны. Но да - в Крыму их довольно много... И конечно, они (оккупанты - УНИАН) пытаются поддерживать по крайней мере ту плотность, которая позволяет им там более-менее выживать".

Он добавил, что довольно часто на полуострове происходят прилеты по военным целям РФ. Многие подобные операции Сил обороны Украины остаются "в тени", аналогично - и возможность промониторить такие цели объективно на 100%. Как пояснил представитель ВМС, это закрытые локации - вражеская техника скрывается, передвигается противником, как правило, вне населенных пунктов, но "услышать это, все равно можно".

По его словам, видимо, ПВО в Крыму все же не такое надежное, как россиянам бы хотелось.

В то же время Плетенчук констатировал, что вражеская авиация в воздухе присутствует - патрульная, разведывательная, дроны и тому подобное. Соответствующие подразделения РФ дислоцируются в оккупированном Крыму и, как он пояснил, вынуждены там находиться до последнего.

"Поэтому тот день, когда российская авиация повторит действия российского флота в Крыму, он станет очередным поворотным моментом. Он обязательно наступит. Я уверен, что их обязательно вытеснят как и корабли из нашего Крыма, но по крайней мере сейчас они продолжают работать", - сказал представитель ВМС Украины.

Война в Украине - ситуация в Крыму

Как писал УНИАН, ранее спикер ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук сказал, что территория временно оккупированного Крыма стала источником постоянной угрозы для материковой Украины, в частности из-за пусков баллистических ракет, которые очень трудно уничтожить. Платформы пуска этих ракет россияне скрывают, перемещают и тому подобное. Время подлета баллистики из Крыма, в частности в Одессу довольно небольшое.

Напомним, прокремлевские комментаторы ранее хвастались тем, что российские системы ПВО Венесуэлы сдерживают агрессию США, однако прогноз не оправдался. Так же, как российские С-300 и С-400 не сдержали израильские атаки на Сирию и Иран, а воздушное пространство РФ регулярно подвергается атакам украинских беспилотников. Поэтому, по мнению аналитиков, доверие к качеству российских систем ПВО очень упало.

