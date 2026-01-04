Появился список смартфонов Xiaomi и Redmi, у которых скоро прекратится поддержка

После завершения цикла официальной поддержки такие устройства продолжат работать, но будут лишены новых функций и регулярных патчей безопасности.

Xiaomi опубликовала список смартфонов, которые следующими получат статус EOL (End of Life) и перестанут получать обновления системы – это касается и патчей безопасности.

В основном, жизненный цикл перечисленных смартфонов завершается на Android 15, при этом модели успели обновиться до HyperOS первой либо второй версии. График прекращения поддержки устройств выглядит так:

начало 2026 года – бюджетный Redmi 12C;

март 2026 года – Xiaomi 12 и Xiaomi 12 Pro, Redmi Note 12 5G;

октябрь 2026 года – Xiaomi 12T и Xiaomi 12T Pro.

Смартфоны продолжат нормально функционировать, но Xiaomi предлагает перейти на более свежие модели, где осуществляется поддержка и обновлениями ОС, и патчами безопасности.

Отмечается, что устройства, которые перестали получать патчи безопасности, больше других уязвимы к киберугрозам и утечке личных данных. Кроме того, со временем их пользователи могут столкнуться с ограничениями в работе популярных приложений.

Меж тем Xiaomi продолжает развертывание стабильной версии HyperOS 3 по всему миру. Новый пользовательский интерфейс основан на Android 16/15 и содержит более сотню улучшений, включая аналог Dynamic Island.

Также в конце декабря компания выпустила неожиданное обновление HyperOS для Xiaomi Mi 11 – спустя более чем год после завершения цикла обновлений.

