Появился список смартфонов Xiaomi и Redmi, у которых скоро прекратится поддержка

Xiaomi опубликовала список смартфонов, которые следующими получат статус EOL (End of Life) и перестанут получать обновления системы – это касается и патчей безопасности.
В основном, жизненный цикл перечисленных смартфонов завершается на Android 15, при этом модели успели обновиться до HyperOS первой либо второй версии. График прекращения поддержки устройств выглядит так:
- начало 2026 года – бюджетный Redmi 12C;
- март 2026 года – Xiaomi 12 и Xiaomi 12 Pro, Redmi Note 12 5G;
- октябрь 2026 года – Xiaomi 12T и Xiaomi 12T Pro.
Смартфоны продолжат нормально функционировать, но Xiaomi предлагает перейти на более свежие модели, где осуществляется поддержка и обновлениями ОС, и патчами безопасности.
Отмечается, что устройства, которые перестали получать патчи безопасности, больше других уязвимы к киберугрозам и утечке личных данных. Кроме того, со временем их пользователи могут столкнуться с ограничениями в работе популярных приложений.
Меж тем Xiaomi продолжает развертывание стабильной версии HyperOS 3 по всему миру. Новый пользовательский интерфейс основан на Android 16/15 и содержит более сотню улучшений, включая аналог Dynamic Island.
Также в конце декабря компания выпустила неожиданное обновление HyperOS для Xiaomi Mi 11 – спустя более чем год после завершения цикла обновлений.