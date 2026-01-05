На Крещение в Украине будет сложная погода, - синоптик Диденко

Атмосферные фронты принесут осадки, сильный ветер и оттепель.

Во вторник, 6 января, в Украине ожидаются сложные погодные условия с осадками и ветром. Об этом предупредила синоптик Наталья Диденко.

"Атмосферные фронты южного циклона обусловят снег, мокрый снег, налипание мокрого снега, порывистый ветер", - сообщила она.

Ближайшей ночью будет мороз, а завтра днем температура воздуха повысится до оттепели и до "плюсов".

Видео дня

"Соответственно, снег начнет переходить в дождь. Опасным может быть гололед!" - предупредила эксперт по погоде.

Температура воздуха ближайшей ночью будет -2...-6 градусов, в северных областях и на северо-востоке похолодает до -5...-11 градусов.

"А завтра днем - внимание! Потеплеет до нуля на западе и севере Украины, на востоке до 0...+2 градусов, в центральных областях до +2...+6 градусов, а в южной части до +5...+12 градусов!" - спрогнозировала Наталка Диденко.

В Киеве ближайшей ночью ожидается снег, а днем 6 числа он перейдет в дождь или ледяной дождь.

"В сочетании с порывистым ветром будет некомфортно, мягко говоря", - говорит синоптик.

На дорогах в столице будет гололедица, днем - ледяная каша.

Температура воздуха в столице ближайшей ночью -5...-7, завтра днем потеплеет до оттепели.

"Между прочим, при таком потеплении будет съезжать снег с крыш, осторожно!" - предостерегла Наталка Диденко.

Вас также могут заинтересовать новости: