Известная актриса рассказала о серьезных проблемах со здоровьем: 'Есть повреждение мозга'

Эванджелин Лилли также рассказала о своем состоянии.

Канадская актриса Эванджелин Лилли, которая известна лентами "Остаться в живых" и ролями в фильмах Marvel, рассказала о серьезных проблемах со здоровьем.

46-летняя звезда призналась, что у нее есть повреждение мозга. В прошлом году она потеряла сознание на пляже и ударилась лицом об огромный камень.

"Почти каждый участок моего мозга работает на пониженной мощности... У меня действительно есть повреждение мозга в результате черепно-мозговой травмы и, возможно, других факторов", - рассказала актриса в своем Instagram.

Лилли добавила, что сейчас пытается улучшить свое состояние с помощью врачей. Об этом она сказала так:

"Теперь моя задача - добраться до сути этого вместе с врачами, а затем начать тяжелую работу по исправлению, чего я не жду с нетерпением, потому что чувствую, что тяжелая работа - это все, что я делаю".

К слову, ранее медики предполагали наличие у актрисы эпилепсии или гипогликемии, которые могут вызвать потерю сознания. Однако эти диагнозы не подтвердились. Сейчас точная причина внезапных обмороков Эванджелин остается неизвестной.

Что известно об Эванджелин Лилли

Лилли известна по роли Кейт Остин в приключенческом сериале "Остаться в живых". За нее актриса была номинирована на премию "Золотой глобус" за лучшую женскую роль в драматическом телесериале. Также она сыграла в фильме "Человек-муравей" и "Человек-муравей и Оса".

