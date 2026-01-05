В Германии задержали экс-нардепа, который был в розыске за отмывание средств

В ГБР отмечают, что срок его экстрадиции в Украину в упрощенном порядке может занять ориентировочно 3 месяца.

В Германии правоохранители задержали народного депутата Верховной Рады Украины VIII созыва, которого ГБР объявило в розыск за отмывание доходов, полученных преступным путем. Об этом сообщает Государственное бюро расследований.

В сообщении не упоминается фамилия, но ранее источник УНИАН в правоохранительных органах отмечал, что речь идет об экс-нардепе от фракции Блок Петра Порошенко Руслане Демчаке.

В ГБР напомнили, что экс-нардепу в 2023 году было сообщено о подозрении за помощь в манипулировании на фондовой бирже и легализации имущества, полученного преступным путем.

"По данным следствия, нардеп, занимая должность заместителя председателя Комитета Верховной Рады Украины по вопросам финансовой политики и банковской деятельности, по предварительному сговору с директорами двух частных предприятий выступил пособником в манипулировании с государственными облигациями на фондовой бирже. Такие действия привели к получению фигурантом незаконной инвестиционной прибыли в размере 20 млн грн, которая по закону не облагалась налогами", - говорится в сообщении.

Также правоохранители отмечают, что вместе с сообщниками он совершил финансовые операции со средствами, полученными преступным путем, и действия, направленные на сокрытие и маскировку незаконного их происхождения в особо крупных размерах. Речь идет о легализации более 1 млрд грн от махинаций на фондовой бирже.

"Злоумышленники легализовали преступные доходы от манипуляций с куплей-продажей облигаций внутреннего государственного займа Украины. Благодаря этому им удавалось получить выплату инвестиционной прибыли, которая не подлежит налогообложению. Эти средства фигуранты схемы получали через подконтрольный банк (ч. 3 ст. 209 УК Украины)", - отмечают в ГБР.

Также отмечается, что экс-нардепу инкриминируют пособничество в манипулировании на фондовом рынке (ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 222-1 УК Украины).

В ГБР добавляют, что после побега бывшего парламентария за границу Печерский районный суд города Киева предоставил разрешение на осуществление специального досудебного расследования в отношении него. В феврале текущего года планируется направить обвинительный акт в суд, после завершения срока ознакомления с делом, который суд ограничил до 10 февраля включительно.

В ГБР также сообщили, что срок экстрадиции в упрощенном порядке может занять ориентировочно 3 месяца.

Что известно о разоблачении нардепа

Как сообщал УНИАН, в августе 2023 года экс-нардепу от фракции Блок Петра Порошенко Руслану Демчаку правоохранители сообщили о подозрении за пособничество в манипулировании на фондовой бирже и легализации имущества, полученного преступным путем.

В Министерстве внутренних дел отмечали, что речь идет о легализации более 1 млрд грн от махинаций на фондовой бирже. По данным МВД, злоумышленники легализовали преступные доходы от манипуляций с куплей-продажей облигаций внутреннего государственного займа Украины.

