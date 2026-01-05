В России опасаются краха экономики из-за свержения Мадуро, - Bild

Российский экономист Игорь Юшков опасается, что свержение Мадуро может стать "образцом для дальнейших действий в отношении РФ".

Ведущие российские аналитики опасаются, что свержение президента Венесуэлы Николаса Мадуро приведет к падению цен на нефть и масштабным последствиям для российской экономики.

Издание Bild пишет, что в Венесуэле находятся крупнейшие в мире запасы нефти, однако, по сравнению с другими членами ОПЕК+, объем экспорта "черного золота" невелик.

"Однако нефтяные резервы Венесуэлы - это гигантский потенциал, который могут освоить американские концерны", - отмечают журналисты.

При этом президент США Дональд Трамп уже заявил, что американские нефтяные компании будут работать в Венесуэле. Выход дополнительных баррелей на мировой рынок дает шанс на дальнейшее снижение цен на нефть.

В свою очередь журналисты отмечают, что цена на российскую нефть марки Urals уже и так ниже, чем прогнозировал Минфин РФ при планировании бюджета на 2026 год, и напоминают, что нефтяные доходы – ключевой источник финансирования российско-украинской войны.

"Министерство финансов России при планировании бюджета на 2026 год исходило из цены в 59 долларов за баррель нефти Urals, но сейчас она составляет 50-52 долларов. Если она упадет еще ниже, бюджет окажется в глубоком дефиците", - отмечает Bild.

Российские аналитики опасаются, что свержение Мадуро ударит по экономике "страны-бензоколонке". Аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков еще до операции США в Венесуэле заявил, что для Москвы "экономически и политически важно, чтобы Мадуро устоял". Юшков опасается, что свержение венесуэльского диктатора станет образцом для дальнейших действий в отношении России. Речь идет о том, что перед операцией по смене режима вводятся санкции в отношении нефтяного сектора с целью ослабить действующую власть.

"Это сигнал для американцев и европейцев подумать о том, что и с Россией то же самое может получиться", - отмечает эксперт.

После успешной операции США в Венесуэле еще один российский экономист Сергей Суверов заявил российским СМИ, что ожидает снижения цен на нефть ввиду того, что американцы смогут "увеличить ее поставку на мировой рынок в ближайшие 2-3 года".

В связи с этим примечателен пост российского олигарха Олега Дерипаски. По его мнению, сохранение цены на российскую нефть ниже 50 долларов за баррель вынудит Кремль сокращать расходы, продавать госсобственность или еще сильнее облагать налогами частный сектор.

Операция США в Венесуэле - главные новости

3 января США провели операцию в Венесуэле, по итогам которой был захвачен президент страны Николас Мадуро.

Утром 5 января цены на нефть пошли вниз, поскольку аналитики считают, что перебои в экспорте нефти из Венесуэлы будут иметь незначительное влияние на цены.

Еще до событий в Венесуэле цены на российскую нефть обвалились до минимума с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину.

