Разметают электрокроссоверы: названы самые популярные авто в Украине (ТОП-10)

В десятке самых популярных моделей декабря доминирующие позиции занимают электрические авто.

В декабре десять самых популярных моделей сформировали 40% отечественного рынка новых легковушек. Такие данные приводит портал "Укравтопром".

В десятке самых популярных моделей декабря доминирующие позиции занимают электрические авто. Особой популярностью на украинском рынке традиционно пользуются кроссоверы.

Эксперты объясняют ажиотаж на рынке электрокаров завершением 31 декабря 2025 года действия льгот по НДС. По мнению специалистов, отмена налоговых льгот приведет к тому, что стоимость электромобилей в Украине вырастет примерно на 20%.

Видео дня

Если говорить об отдельных моделях, то наибольшим спросом в Украине пользуется Volkswagen ID. UNYX. В то же время китайский BYD Leopard 3 имеет все шансы его догнать - сейчас он находится на втором месте. Замыкает тройку лидеров BYD Sea Lion 06.

ТОП-10 самых популярных новых легковушек:

Volkswagen ID. UNYX - 825 единиц;

BYD Leopard 3 - 735 ед;

BYD Sea Lion 06 - 641 ед;

Renault Duster - 582 ед;

Zeekr 7X - 442 ед;

Toyota RAV4 - 408 ед;

BYD Sea Lion 07 - 387 ед;

Zeekr 001 - 363 ед;

BYD Yuan Up - 308 ед;

Honda e:NP2 - 306 ед.

Украинский авторынок - что интересного

Недавно стало известно, что в прошлом месяце в Украине реализовали рекордное с марта 2014 года количество новых легковых машин. Всего в декабре было реализовано 12,4 тысячи новых автомобилей.

А еще ранее сообщалось, что в ноябре украинцы приобрели 9,2 тысячи ввезенных из-за границы подержанных легковушек в возрасте до 5 лет. Наибольшим спросом в этом сегменте пользовались Tesla Model Y, Tesla Model 3 и Kia Niro.

Вас также могут заинтересовать новости: