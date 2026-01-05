Какие коты имеют самый красивый цвет глаз: эксперты назвали топ-6 пород

Глаза таких котов сразу очаровывают всех вокруг.

Часто глаза кота - это первое, что привлекает наше внимание, ведь они сияющие, выразительные и завораживают людей. Поэтому издание World Animal Foundation назвало 6 пород кошек с самыми красивыми цветами глаз.

Сиамские

Сиамская кошка известна своими яркими сапфирово-голубыми глазами, что является чертой, которая отличает ее от почти всех других пород. Такой цвет глаз хорошо сочетается с их светлым мехом, придавая этим животным впечатляющий умный вид.

"Генетика, стоящая за этими потрясающими глазами, особенно интересна. Их голубой цвет обусловлен не голубым пигментом, а отсутствием пигмента в строме глаза. Рассеивание света, а именно эффект рассеивания Рэлея, вызывает отражение более коротких синих волн, создавая этот яркий оттенок", - объяснили в издании.

Видео дня

Кроме того, характерные синие глаза сиамских кошек объясняются отсутствием пигмента и рассеиванием света, а не самой синей окраской.

Турецкий ван

Эта порода отличается своим цветом глаз. Многие из них имеют гетерохромию, когда один глаз ярко-голубой, а другой - янтарный или зеленый. Другие имеют однородные насыщенные янтарные глаза, благодаря чему турецкий ван имеет теплый и сияющий взгляд.

Бенгальская кошка

Цвет глаз является важной чертой привлекательности такой породы. Большинство бенгалов имеют большие овальные глаза золотистого или зеленого цвета, а снежные бенгалы могут иметь ярко-голубые глаза.

"Некоторые бенгальские кошки также могут иметь редкие оттенки глаз, включая аквамариновый или карий, в зависимости от генетики шерсти и родословной. Эти необычные оттенки добавляют породе визуальной интриги и делают каждую кошку по-настоящему уникальной", - добавляют в World Animal Foundation.

Британская короткошерстная

Эта порода особенно ценится за свои глубокие медные глаза, однако золотой, голубой и зеленый цвета тоже являются распространенными.

"Цвет глаз также может предоставлять тонкие подсказки относительно здоровья. Внезапные изменения прозрачности глаз, интенсивности цвета или выделений могут сигнализировать о скрытых проблемах и требуют обращения к ветеринару. Хотя цвет глаз сам по себе обычно не является проблемой, внимательное наблюдение способствует общему благополучию", - предупредили специалисты.

Персидская кошка

Большинство из персидских кошек имеют яркие медные или изумрудно-зеленые глаза, а гималайские персы славятся яркими голубыми оттенками. Контраст между их выразительными глазами и плюшевой шерстью делает их взгляд очень впечатляющим.

Сфинкс

Эти кошки могут иметь ярко-голубые, зеленые или золотые глаза, а некоторые даже имеют редкие комбинации различных цветов глаз.

"Их большие, открытые глаза усиливают эмоции и любопытство, отражая ласковую и игривую личность. Отсутствие шерсти создает почти скульптурный вид, позволяя цвету глаз и выражению лица определять их уникальную красоту", - добавляют в материале.

Другие интересные факты о котах

Ранее эксперты объяснили, почему кот постоянно меняет место для сна. Специалисты говорят, что в выборе котов места для отдыха есть определенная система, которая учитывает удивительно большой перечень факторов.

Также ученые выяснили, что коты мяукают вдвое чаще на мужчин, чем на женщин. Исследователи не углублялись в причины такого поведения, однако у них есть несколько гипотез.

Вас также могут заинтересовать новости: