Участница 'Холостяка' жестко 'прошлась' по интервью Цымбалюка

Девушка говорит, что ненавидит ложь.

Участница 14 сезона реалити-шоу "Холостяк" Дарья Романец эмоционально высказалась об интервью Тараса Цымбалюка, в котором тот сделал ряд скандальных заявлений.

28-летняя владелица свадебного агентства опубликовала в своем Instagram-аккаунте сторис, в которых признается, что шокирована словами актера об участницах проекта, ведь во время съемок он уверял ее в своей искренности:

"Очень неприятно, что Тарасу интересны только чувства Насти. А всех остальных, получается, нет. Так мне на все пофиг, кто пойдет дальше, а вот Настю жалко, потому что она влюбилась. Это жесть. У меня шок от этого интервью. Особенно, когда Тарас в лицо мне сказал на съемках: "Я здесь не играю".

Девушка отметила, что жизнь в палатках и домах была для участниц настоящим ужасом, поэтому ей также хотелось бы иметь за эти съемки "просто гонорар". "Ненавижу ложь в лицо. И жаль слышать это от Тараса", - написала Даша, отметив, что ее отец был прав насчет актера.

Напомним, во время знакомства с родителями Даши у Цымбалюка возник напряженный разговор с ее отцом. Мужчина не понимал смысла этого шоу, а также открыто заявил, что его дочь пошла туда, чтобы пропиарить свой бизнес. Актеру не понравилось это признание и он попрощался с Романец, раскритиковав то, что она имела именно такую цель на проекте.

Однако в интервью, которое вышло уже после завершения реалити, сам мужчина признался, что получал деньги за съемки, а также хотел "привлечь к себе новую аудиторию". Кроме того, Тарас заявил, что в финале ему было "абсолютно безразлично", кто покинет проект. Извинился он только перед Анастасией Половинкиной, поскольку та, по его мнению, действительно пришла на шоу к нему.

