Сделка мечты: остров в Греции предлагает бесплатное жилье в обмен на уход за кошками

На острове Сирос живут около 3000 бездомных кошек.

В 2025 году Грецию, где традиционно на улицах можно встретить много бездомных котов, признали страной Европы с худшими условиями для проживания хвостатых.

Тем временем, греческий остров Сирос уже не первый год делает все, чтобы уличные кошки получали все необходимой для счастливой и здоровой жизни.

Как пишет Daily Mail, этот уютный остров, расположенный в центре Эгейского моря, в 110 километрах от порта Пирей, является домом для около 3000 бездомных кошек.

С 1990-х годов благотворительные организации, такие как Syros Cats, работают над регулированием численности популяции, стерилизацией и уходом за кошками.

Сейчас организация приглашает "здоровых, активных и самостоятельных" волонтеров, желающих помочь во всех аспектах ухода за кошками в течение как минимум одного месяца.

Что требуется от кандидатов

В обмен на бесплатное проживание, завтрак и коммунальные услуги, волонтеры будут проводить пять часов в день пять дней в неделю, ухаживая за спасенными кошками. Проезд до острова, а также расходы на питание (обед и ужин) на протяжении всего пребывания они должны оплачивать самостоятельно.

В число повседневных обязанностей входят уборка лотков, уход за шерстью, работа в саду, отлов бездомных кошек, помощь с лекарствами, а также доставка больных, травмированных или непривитых кошек к ветеринару.

Кроме того, добровольцам придется общаться с посетителями и проводить экскурсии по приюту.

Кандидаты, имеющие опыт работы ветеринарной медсестрой или ухода за бездомными кошками, имеют больше шансов на успех.

При этом волонтерам моложе 25 лет, скорее всего, откажут, поскольку они могут не демонстрировать необходимый уровень самостоятельности и инициативности.

Одновременно центр может принимать только четырех участников программы, часто из разных уголков мира, а это значит, что кандидаты должны быть "толерантны и принимать различия в обычаях, расе, поле и убеждениях".

Хотя каждому волонтеру будет предоставлена ​​отдельная спальня, предполагается, что они будут делить кухню, ванную комнату и общую гостиную с двумя или тремя другими волонтерами.

В настоящее время прием заявок на волонтерство в Syros Cats на 2026 год закрыт из-за огромного интереса, но благотворительная организация призывает тех, кто все еще заинтересован, следить за объявлениями о следующем раунде в ее социальных сетях.

После открытия приема заявок волонтеры должны заполнить анкету и объяснить, почему они хотели бы быть рассмотрены, а также предоставить краткое описание предыдущей работы и соответствующего опыта ухода за кошками.

Благотворительная организация приветствует цифровых кочевников и удаленных работников, но они должны быть готовы работать гибко онлайн и вне фиксированного рабочего времени.

Заявки от лиц с детьми или домашними животными рассматриваться не будут.

Отношение к кошкам в разных странах мира

Как ранее сообщал УНИАН, в Турции местные жители традиционно с большой заботой относятся к бездомным кошкам – их подкармливают и даже пускают в помещения.

А вот на Гавайях наоборот объявили настоящую войну бездомным пушистикам – на крупнейшем острове архипелага не так давно запретили кормить диких кошек.

