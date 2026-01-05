Сколько украинцев доверяют Зеленскому: результаты опроса

По состоянию на конец 2025 года уровень доверия к президенту выше, чем на конец 2024-го.

Президенту Украины Владимиру Зеленскому доверяют 59% украинцев, не доверяют - 35%. Об этом говорится в результатах опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии.

"В начале октября показатели доверия были почти идентичны, то есть в целом по итогам декабря уровень доверия к президенту оставался без изменений по сравнению с ситуацией несколько месяцев назад (в частности, до появления информации о коррупции в энергетическом секторе)", - отметили социологи.

В то же время, добавляют они, показатели доверия к президенту очень динамичны и контекстно зависимы. Так, он "потерял около 10 процентных пунктов доверия после обнародования информации о коррупции в энергетике, но дальше на фоне международной ситуации (переговоров по миру) мы видим очередной раунд "сплочения вокруг флага" и усиление доверия к президенту".

"Однако на конец декабря сила такого "сплочения" несколько ослабла и скорее была тенденция к незначительному, но снижению доверия. В любом случае на конец 2025 года уровень доверия к Президенту выше, чем на конец 2024 года (хотя в течение 2025 года пиковой поддержка была в начале мая)", - отметили в КМИС.

По словам социологов, можно ожидать, что и в дальнейшем, даже с учетом, например, кадровых изменений, показатель доверия к президенту будет оставаться динамичным.

Полностью ли доверяют люди

Отмечается, что другой важный аспект доверия к президенту - это то, что среди 59% тех, кто ему доверяет, "полностью" доверяют - 26%, а "скорее" доверяют - 33%.

Опрос КМИС в сентябре-октябре показал одно из принципиальных различий между этими категориями. Так, те, кто "полностью" доверяют Зеленскому, и после войны хотели бы видеть его президентом. А те, кто "скорее" ему доверяют, в основном хотят видеть кого-то нового лидером Украины, то есть кого-то из именно новой генерации лидеров, а не из нынешней оппозиции.

В то же время среди 35% тех, кто не доверяет президенту, 23% "совсем" не доверяют, а 12% - "скорее" не доверяют.

Как проводился опрос

В течение 26 ноября - 29 декабря 2025 года КМИС провел собственный всеукраинский опрос общественного мнения "Омнибус". Методом телефонных интервью на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров во всех регионах Украины (подконтрольная правительству Украины территория) был опрошен 1 тысяча 1 респондент-гражданин Украины в возрасте от 18 лет.

Формально при обычных обстоятельствах статистическая погрешность такой выборки (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,3) не превышала 4,1% для показателей, близких к 50%; 3,5% - для показателей, близких к 25%: 2,5% - для показателей, близких к 10% и 1,8% - для показателей, близких к 5%.

Кадровые изменения в руководстве Украины

Как сообщал УНИАН, недавно Зеленский инициировал и провел ряд кадровых изменений, некоторые из которых еще в процессе. В частности, он уволил Кирилла Буданова с должности начальника Главного управления разведки Министерства обороны Украины, взамен назначив его руководителем Офиса президента Украины.

В то же время Зеленский назначил новым главой ГУР Олега Иващенко, который возглавлял Службу внешней разведки.

