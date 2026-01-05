Зеленский назначил Христю Фриланд внештатным советником

Фриланд имеет значительный опыт привлечения инвестиций и проведения экономических трансформаций.

Президент Украины Владимир Зеленский назначил известную канадскую деятельницу украинского происхождения Христю Фриланд своим внештатным советником по вопросам экономического развития. Об этом глава государства сообщил в Telegram.

"Сегодня назначил Христю Фриланд советницей по вопросам экономического развития. Христя профессионально владеет именно такими вопросами и имеет значительный опыт привлечения инвестиций и проведения экономических трансформаций", - сообщил Зеленский.

Как отметил президент, сейчас Украине нужно увеличивать внутреннюю устойчивость. Это нужно "ради восстановления Украины, если дипломатия сработает как можно быстрее, и ради укрепления нашей обороны, если из-за промедления партнеров придется дольше работать для окончания войны".

Также Зеленский подписал соответствующий указ о назначении Фриланд.

Как сказано в указе, она будет советником вне штата.

Христя Фриланд - что о ней известно

Как сообщал УНИАН, Фриланд до недавнего времени занимала должность министра транспорта и внутренней торговли Канады, а затем стала специальным представителем Канады по вопросам восстановления Украины.

Кроме того, Фриланд в разные периоды занимала должности министра иностранных дел, министра финансов и заместителя премьер-министра Канады в правительстве Джастина Трюдо.

Как известно, Христя Фриланд - дочь адвокатов Дональда Фриланда и украинки по происхождению Галины Хомяк. Фриланд была журналистом и начинала карьеру в Украине как стрингер Financial Times, The Washington Post и The Economist. Впоследствии она заняла должность управляющего директора Financial Times в США. В марте 2010 года перешла на должность редактора в Thomson Reuters, а в апреле 2011-го стала редактором Thomson Reuters Digital.

В 2013 году она оставила журналистику, чтобы баллотироваться на довыборах в парламент Канады от Либеральной партии. В ноябре 2015 года стала министром международной торговли Канады.

