Местный губернатор заявил о работе ПВО.

В пятницу, 23 февраля, жители российского Ростова заявили, что слышат звуки взрывов. Местные Telegram-каналы начали писать о них после 13:30.

Вскоре губернатор Ростовской области Василий Голубев заявил, что "за пределами области" работает российская система противовоздушной обороны. В Министерстве обороны РФ не комментировали происходящее.

"У защитников не бывает выходных. Подразделения ПВО работают по воздушным целям за пределами области. Прошу сохранять спокойствие", - написал Голубев в своем Telegram-канале.

Тем временем в сети публикуют видео, на котором можно услышать громкие взрывы, а также фото со следами работы противовоздушной обороны в небе.

Война в Ростове: что известно

Напомним, во время летнего "похода на Москву" бывший главарь российской частной военной компании "Вагнер" Евгений Пригожин захватил ряд военных объектов в Ростове-на-Дону, включая штаб Южного военного округа.

За время полномасштабной войны в городе и области неоднократно происходили пожары, также местные власти отчитывались о работе противовоздушной обороны по воздушным целям после громких взрывов.

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