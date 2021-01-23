Мальчик получил несовместимые с жизнью травмы.

В российском Саратове в субботу, 23 января, глыба льда упала на ребенка.

Читайте такжеВ России бетонная плита сорвалась с крыши и раздавила новую иномарку (видео)Об этом со ссылкой на пресс-службу Следственного комитета РФ в регионе сообщает Интерфакс.

Отмечается, что глыба льда упала с крыши пятиэтажного дома в одном из районов города. Травму, несовместимую с жизнью, получил 11-летний мальчик. По предварительным данным, школьник гулял с другом возле дома. Второй мальчик не пострадал.

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Автор: УНИАН