Глыба льда убила ребенка / фото УНІАН
В российском Саратове в субботу, 23 января, глыба льда упала на ребенка.
Читайте такжеВ России бетонная плита сорвалась с крыши и раздавила новую иномарку (видео)Об этом со ссылкой на пресс-службу Следственного комитета РФ в регионе сообщает Интерфакс.
Отмечается, что глыба льда упала с крыши пятиэтажного дома в одном из районов города. Травму, несовместимую с жизнью, получил 11-летний мальчик. По предварительным данным, школьник гулял с другом возле дома. Второй мальчик не пострадал.
Вас также могут заинтересовать новости
- В Москве на женщину рухнул потолок вместе с рабочим (видео)
- В России блогер избил модель в прямом эфире (видео)
- В России распилили дом многодетного отца, чтобы пристроить к нему офисный центр
- В России заживо сожгли бездомного в подъезде
- В России кондуктор трамвая открыл стрельбу в драке с безбилетником (видео)
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram