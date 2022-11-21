Он считает, что на фронте "нужен больше всего".

Руководитель администрации российской Читы (более 5000 километров от украинской границы, Забайкальский край) Александр Сапожников отправился на войну против Украины.

Как Сапожников заявил в своем Telegram-канале, он, "как десантник с боевым опытом", больше не может оставаться в стороне.

Потому он решил отправиться на войну против Украины, которую называет "судьбоносным сражением" России за "право на будущее".

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"Я принял решение отправиться туда, где сегодня нужен больше всего – в зону специальной военной операции", – объявил он.

Местные СМИ на прошлой неделе сообщали, что Сапожников, который два года возглавляет администрации Читы, вероятно, отправится на войну добровольцем 23 ноября.

Отметим, Сапожников – не единственный российский чиновник, который решил пойти воевать против Украины. По словам военного руководства страны, по меньшей мере 1300 сотрудников органов исполнительной власти воюют.

Мобилизация в России

21 сентября в России объявили о проведении частичной мобилизации. Спустя месяц министр обороны Сергей Шойгу отчитался об итогах ее проведения. По словам Шойгу, к концу октября 82 тысячи мобилизованных были отправлены на фронт, еще 218 якобы проходили подготовку. СМИ сообщали, что на самом деле мобилизовали по меньшей мере 492 тысячи человек. Шойгу также заявил, что военкоматы продолжать набирать людей для участия в войне – добровольцев и тех, кто хочет на службу по контракту.

Прогнозируют, что вскоре будет новая волна мобилизации, которая теперь будет не частичной, а общей.

Уже призванные россияне отправляются на фронт без должной подготовки и обеспечения – не хватает как оружия, так и формы и еды. Как свидетельствуют перехваты разговоров оккупантов, они не получают и обещанных денежных выплат.

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