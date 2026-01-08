Ольга Фреймут приехала в Украину (фото)

Телеведущая написала, какие эмоции испытывает, когда находится на родной земле.

Известная украинская телеведущая Ольга Фреймут, которая ранее рассказала о кризисе в отношениях со своим мужем Владимиром Локотком, приехала в Украину.

Напомним, что после полномасштабного вторжения Российской Федерации звезда уехала за границу и сейчас живет в Великобритании вместе с двумя детьми и мужем. Однако иногда Ольга приезжает в гости к родным, которые остались на родине.

В своем Instagram на днях она поделилась кадром заснеженной украинской улицы и подчеркнула, что счастлива быть на родной земле.

"Счастье проснуться в Украине", - подписала фото телеведущая.

К слову, когда Фреймут приехала и как долго планирует провести время в Украине - она не указала.

Напомним, ранее Ольга Фреймут впервые за долгое время показала младших детей. На роликах дочь Евдокия позирует в костюме пластунки, улыбаясь в камеру, а Валерий - ужинает с мамой в ресторане. Ведущая учит малышей манерам за столом и гордится успехами.

