Трамп уверен в том, что НАТО лишено смысла и распадется без США, - Sky News

Еще с первого президентского срока Трампа было ясно, что он не является большим поклонником НАТО.

Президент США Дональд Трамп уверен в том, что Штаты несут основную нагрузку по обеспечению безопасности европейских стран. Более того, становится все более очевидным, что НАТО не вписывается в стратегию национальной безопасности США. Такое мнение высказал военный аналитик Sky News Шон Белл.

Он отметил, что еще с первого президентского срока Трампа было ясно, что он не является большим поклонником НАТО. По словам Белла, президент США не хочет брать на себя ответственность за распад Альянса, но американский лидер больше не верит в то, что НАТО сейчас соответствует своему назначению.

Аналитик напомнил, что ранее Трамп написал в своей соцсети Truth Social, что Россия и Китай совсем не боятся НАТО без США, а также выразил сомнение в том, что Альянс пришел бы на помощь Вашингтону, если бы Америка действительно в этом нуждалась.

Видео дня

Как пишет Reuters, сегодня, 7 января, министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль заявил, что не сомневается в том, что члены НАТО остаются едиными. Он подчеркнул, что уверен в том, что Альянс останется в своем нынешнем виде.

"Соединенные Штаты поддерживают оборону Альянса, а также поддерживают свой союз с Европой", - сказал глава МИД Германии на совместной пресс-конференции в Париже со своими коллегами из Индии, Франции и Польши.

Заявление Трампа о НАТО и Украине

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Россия бы уже полностью контролировала Украину, если бы не его вмешательство. По его словам, он спас миллионы жизней и закончил восемь войн.

Также Трамп также похвастался тем, что заставил страны НАТО увеличить расходы на собственную оборону. По его мнению, Россия и Китай совсем не боялись бы НАТО, если бы в этот альянс не входили США.

Вас также могут заинтересовать новости: