Советская мина ТМ-62 стала универсальным оружием на войне в Украине, - Forbes

Боеприпас 1960-х годов используют не только как мину, но и как дроновую бомбу и штурмовой заряд.

Российско-украинскую войну часто описывают как конфликт дронов, высокоточного оружия и электронной борьбы. Впрочем, на передовой ключевую роль продолжают играть системы советской эпохи, среди которых особое место заняла противотанковая мина ТМ-62. В ходе боевых действий она превратилась из инженерного боеприпаса в универсальную взрывчатку, применяемую для широкого спектра задач, пишет Forbes.

Что такое ТМ-62

ТМ-62 была принята на вооружение СССР в начале 1960-х годов и стала одной из самых массовых противотанковых мин в мире. Она весит около 10 кг и содержит до 7,5 кг взрывчатого вещества - этого достаточно для уничтожения или серьезного повреждения бронетехники.

Мина имеет несколько модификаций, в частности с металлическим и пластиковым корпусом, что затрудняет обнаружение. Она поддерживает различные типы детонаторов - от классических нажимных до современных электромеханических, которые реагируют на движение бронированной техники.

Украина также наладила производство модернизированной версии - ТМ-2025, в которой применяются 3D-печатные элементы, новые детонаторы и возможность дистанционного подрыва.

Классическое минирование остается ключевым

ТМ-62 широко используется по прямому назначению - для создания минных полей. Украина применяет эти мины в составе многослойной обороны вместе с рвами, бетонными заграждениями и проволокой. Российские войска, со своей стороны, активно минируют оккупированные территории.

Несмотря на запрет противопехотных мин Оттавской конвенцией, противотанковые мины не подпадают под эти ограничения, и обе стороны имеют значительные довоенные запасы ТМ-62. Минные поля остаются одним из главных факторов сдерживания наступления и замедления маневров.

Боеприпас для дронов

Одним из самых заметных примеров адаптации ТМ-62 стало ее использование в качестве боеприпаса воздушного сброса. Украинские и российские войска применяют тяжелые многороторные дроны для доставки модифицированных мин на позиции противника.

Украинские военные публиковали видео, где дроны типа "Баба Яга" сбрасывают ТМ-62 на российские укрепления и бронетехнику в направлении Белогоровка-Северск. Аналогичные кадры появляются и с российской стороны – в частности, со сбрасыванием ТМ-62 на украинские траншеи в Харьковской области.

Эксперты отмечают, что мина хорошо подходит для этой роли благодаря весу, мощному заряду и простой конструкции, которая позволяет быстро адаптировать ее под удар при контакте.

"Ранцевые заряды" для штурмов

Видео с фронта показывают, как ТМ-62 применяют для уничтожения окопов, подвалов и укрепленных зданий.

Украинские военные использовали такие заряды в Андреевке, Волчанске и вблизи Покровска. Российские подразделения применяют аналогичную тактику, в частности в городских боях, где мощный взрыв может разрушить целое сооружение.

Одна ТМ-62 часто заменяет несколько меньших взрывных зарядов, что особенно важно в условиях ограниченных поставок и боев на короткой дистанции.

Война на истощение и роль старого оружия

Аналитики отмечают, что массовое перепрофилирование ТМ-62 является показательным для войны на истощение. Когда современные боеприпасы дефицитны, а логистика находится под постоянным давлением, адаптация уже имеющегося оружия дает серьезное преимущество.

Использование одной системы в качестве мины, дрон-бомбы и штурмового заряда позволяет уменьшить нагрузку на снабжение и сохранить темп боевых действий. В этом смысле ТМ-62 стала примером того, как старые советские разработки получают новую жизнь в современной войне, сочетаясь с дронами и импровизированными тактическими решениями.

