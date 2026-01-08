Куда поехать в 2026 году: что нового появится в разных уголках Европы

Во многих городах появятся новые музеи и интересные локации.

В последние годы Европа переживает огромный наплыв туристов. Именно поэтому 2026 год – это прекрасное время для того, чтобы посетить места, о которых вы, возможно, даже не задумывались.

Многие европейские страны могут предложить новые аттракции и события, которые точно заслуживают внимания туристов. О привлекательных направлениях пишет Euronews.

Культурные столицы 2026 года

Европейскими культурными столицами 2026 года называют финский город Оулу и словацкий Тренчин. К примеру, с 16 по 18 января в Оулу пройдет фестиваль, программа которого будет включать концерты, автотюнинг и финский национальный вид спорта – хоккей на льду.

В Тренчине с 13 по 15 февраля тоже будет на что посмотреть. Там старый город превратится в открытую культурную сцену для музыки, искусства и социальных собраний.

Брюссель, Бельгия

Бельгийский город Брюссель ассоциируется прежде всего с бизнесом и политикой, но в 2026 году он начнет культурное возрождение. В ноябре там планируют открыть KANAL-Centre Pompidou в 90-летнем здании в стиле модерн, где когда-то размещался гараж и автосалон Citroën. Здание будет служить первым музеем современного и модерного искусства в столице Бельгии.

Также там будет открыт ресторан с видом на выставочные залы и бар на крыше.

Хельсинки, Финляндия

В новом году Хельсинкский художественный музей выделяет отдельное пространство для любимой финской художницы Туве Янссон, которая является создателем муми-троллей.

"Галерея, занимающая три выставочных зала, построенных вокруг ее фресок "Вечеринка в деревне" и "Вечеринка в городе", позиционирует Янссон как художницу, базирующуюся в Хельсинки, и международную художницу. Первая выставка (13 февраля 2026 года – 24 января 2027 года) исследует художественное творчество всей семьи Янссон, их изображения друг друга и совместные произведения", – рассказывают авторы материалов.

Валенсия, Испания

Регион Валенсия стал лидером в области устойчивого туризма. Это первый регион Испании, получивший сертификат AENOR за свою Стратегию устойчивого туризма на 2024–2028 годы.

В 2026 году там планируют открыть два знаковых объекта. К примеру, в конце года свои двери откроет Espai Manolo Valdés, посвященный одноименному художнику, родившемуся в Валенсии. Там представят новые и ранее не виденные скульптуры.

Еще одного художника, Хоакина Сороллу, почтит музей Сороллы. 220 работ будут выставлены в Паласио-де-лас-Коммуникасьйонес.

Гастрономические направления

Для гурманов в Европе тоже есть кое-что интересное. В этом году стоит рассмотреть три кулинарных направления. Питание там не только вкусное, но и ориентированное на благополучие, улучшение качества жизни и т. д.

Одним из таких мест называют греческий остров Крит. Там проведут недельный фестиваль критской диеты в городе Ретимно. Состоится это в июле.

В то же время Гозо, сестринский остров Мальты, был отмечен за свои традиции "от фермы к столу" и этическую модель туризма. Там стоит попробовать ġbejniet (традиционные сырки из овечьего молока), Gozitan ftira (хлеб на закваске, похожий на пиццу), фиговый пирог и сушеные на солнце помидоры.

Замыкает эту тройку хорватский Кварнер, где за один день вы можете полакомиться лангустинами, дичью, грибами и лесными ягодами.

Новый маршрут по побережью Англии

Ожидается, что в 2026 году наконец будет завершено строительство эпичного маршрута – Прибрежной тропы короля Карла III. Он будет простираться на 4303 км вдоль всего побережья Англии.

Большинство участков маршрута уже открыто. После завершения строительства это будет самый длинный прибрежный маршрут в мире.

