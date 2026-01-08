Доллар выше 43 гривень: валюта резко подорожала в банках и обменниках

Продать доллар можно в среднем по курсу 42,50 грн, а евро – 49,70 грн.

Курс доллара к гривне в банках Украины в четверг, 8 января, вырос на 30 копеек и составляет 43,10 гривни за доллар. Продать американскую валюту в банках сегодня можно по среднему курсу 42,50 гривни за доллар.

При этом средний курс евро к гривне сегодня подорожал на 22 копейки и составляет 50,45 гривни за евро. Продать европейскую валюту сегодня можно по курсу 49,70 гривни за евро.

Сколько стоит доллар в обменниках сегодня

В валютных обменниках Украины средняя стоимость доллара сегодня утром составляет 43,24 грн/долл., а продать доллар можно по курсу 43,00 гривни. Курс наличных евро в обменниках сегодня составляет 50,60 грн/евро, а курс продажи - 50,31 грн/евро.

Курс валют в Украине – последние новости

Национальный банк Украины установил на 8 января официальный курс доллара к гривне на уровне 42,72 гривни за доллар, таким образом украинская валюта ослабла на 16 копеек. Этот показатель стал очередным историческим максимумом курса доллара в Украине (предыдущий рекорд был зафиксирован 7 января - 42,56 грн/долл.)

По отношению к евро гривня также ослабила позиции: официальный курс европейской валюты на четверг установлен на уровне 49,92 гривни за один евро, то есть гривня потеряла 12 копеек. Таким образом, евро тоже обновил исторический максимум – предыдущий рекорд был зафиксирован 31 декабря (49,86 грн/евро).

