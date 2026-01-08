В Черном море горят 'Вышки Бойко': ученый объяснил, почему сейчас их невозможно потушить

Столб дыма от постоянного горения распространяется на большое расстояние.

В Черном море продолжается пожар на так называемых "Вышках Бойко" - буровых платформах, которые российские оккупанты пытаются использовать для слежения за передвижением судов. Из-за пожара происходит значительное загрязнение окружающей среды. Об этом заявил доктор биологических наук, сотрудник Национального природного парка "Тузловские лиманы" Иван Русев.

Периодически зарево от горения можно увидеть даже с территории указанного заповедника, который находится на юге Одесской области.

"Как последствия войны, уже 4-й год горят так называемые газовые башни Бойко", - отмечает ученый.

Он напомнил, что в 2022 году российские войска установили на каждой из четырех похищенных башен средства радиоэлектронной разведки и борьбы, вертолетные площадки. Речь идет о РЛС типа "Нева" и гидроакустических системах, благодаря которым оккупанты контролировали территорию в северо-западной части Черного моря между Крымом и Одессой.

"И уже более 3,5 лет подряд столб дыма от постоянного горения углеводородов распространяется на большое европейское расстояние. Загрязнение атмосферы от войны составляет огромные цифры и пока нет шанса потушить этот мощный источник загрязнения", - подчеркнул ученый.

Русев обнародовал соответствующие спутниковые снимки. Они, по его словам, подтверждают пожар, который продолжается с июня 2022 года на одной буровой платформе, и пожар, который начался с 24 августа 2024 года на другой платформе.

"Вышки Бойко" - что известно

Как писал УНИАН, так называемые "Вышки Бойко" - это буровые газо- и нефтедобывающие платформы, расположенные в Черном море. Речь идет о "Петро Годованец", "Украина", "Таврида" и "Сиваш". Во время начала оккупации Крыма, в марте 2014 года, платформы были захвачены Россией.

В 2022 году российские войска установили на каждой из них средства радиоэлектронной разведки и борьбы, гидроакустические системы, благодаря которым оккупанты контролировали надводное, воздушное и подводное пространство в северо-западной части Черного моря между Крымом и Одессой.

Во время полномасштабного вторжения РФ Украина неоднократно наносила удары по вышкам, которые противник пытается приспособить для размещения оборудования, чтобы вести слежение за ВСУ в акватории Черного моря. В частности, украинские спецназовцы провели несколько соответствующих операций.

В мае 2025 года СБУ уничтожила вражескую радиолокационную станцию и склады на газодобывающих платформах с помощью надводных и воздушных дронов. Сначала одну из вышек поразил беспилотник с воздуха, а затем по ней отработал морской дрон, в результате чего была уничтожена РЛС "Нева" и т. д.

