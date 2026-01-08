Вдова солиста группы ADAM трогательно почтила его память

Михаил месяц назад ушел из жизни.

Жена покойного артиста Михаила Клименко из группы ADAM - Александра Норова - почтила память мужа.

Напомним, 7 января 2025 года певец ушел из жизни. Вчера, ровно через месяц после смерти возлюбленного, женщина написала, как живет с этой утратой. В частности, Александра подчеркнула, что до сих пор не может поверить, что Михаила уже нет в живых.

"Ровно месяц, как я тоскую по тебе. Ровно месяц, как я мечтаю, чтобы ты приснился мне. Ровно месяц, как я не верю, что тебя никогда уже не поцелую. Ровно месяц, как целая вечность. Ровно месяц, как я жду тебя, как дурная. Ровно месяц, как тебя нет", - написала жена покойного артиста в Instagram.

К слову, Михаил Клименко выступал в группе ADAM, которую он основал в 2015 году. Коллектив получил популярность благодаря романтическому звучанию и песням "Повільно", "Таку як є", "Ау ау" и другим хитам.

В ноябре 2025 года стало известно, что Михаил заболел туберкулезным менингитом. Из-за этого тяжелого инфекционного заболевания музыкант долгое время находился в больнице и провел несколько недель в коме. К сожалению, болезнь унесла жизнь Клименко. Мужчине было 38 лет.

