В пустыне Египта обнаружили огромные иероглифы: ученые связали их с космосом

Иероглифы дают нам редкую возможность увидеть, как первые египетские писцы связывали правителей с космическим порядком

Археологи обнаружили огромную линию древних иероглифов, высеченных в скале недалеко от поселения Эль-Хави на юге Египта.

Это самая старая из когда-либо найденных крупных линий древних символов, и, похоже, они несут послание о царской власти и Вселенной, пишет Daily Galaxy. Этим надписям более 5000 лет и предназначались они для того, чтобы их видели. Расположенные вдоль маршрута, соединяющего ранние египетские города, символы были большими, броскими и их невозможно было не увидеть.

По словам исследователей Йельского университета и Королевских музеев искусства и истории в Брюсселе, они дают нам редкую возможность увидеть, как первые египетские писцы связывали правителей с космическим порядком.

Видео дня

Что изображают иероглифы

На резных изображениях высечены 4 основных символа: голова быка на шесте и три птицы - два аиста, обращенные друг от друга, и лысый ибис между ними.

Как рассказал археолог из Йельского университета Джон Дарнелл, эти символы были огромными, около 70 см в высоту, и высечены в скале ярким цветом, который выделялся на фоне более темного камня вокруг них.

"Это недавно обнаруженное место наскальной живописи в Эль-Хави сохраняет одни из самых ранних - и самых больших - знаков, относящихся к начальным этапам формирования иероглифического письма, и предоставляет свидетельства того, как древние египтяне изобрели свою уникальную систему письма", - сказал он.

Дарнелл объяснил, что голова быка указывает на царскую власть, а три птицы связаны с солнечным циклом. Эти иероглифы могли символизировать роль царя в поддержании баланса во Вселенной.

Чтобы было видно надпись

Что поразительно в этой огромной линии иероглифов, так это ее публичность. Место, где она была высечена, находилось вдоль оживленного маршрута. То есть, послание видели люди, перемещавшиеся между такими городами, как Элькаб, и, скорее всего, они могли понять хотя бы его часть.

Такой вид публичной коммуникации показывает, что даже на этом раннем этапе египетские цари уже использовали визуальные средства для демонстрации власти и связи ее с космосом.

Масштаб открытия "абсолютно ошеломил" команду, поскольку как сами изображения, так и отдельные символы оказались намного больше, чем ожидалось.

Что еще нашли ученые

Рядом с иероглифами команда обнаружила еще кое-что: изображение слона, внутри которого был нарисован другой, меньший слон. Возможно, это звучит не очень впечатляюще, но это так. По словам Дарнелла, это крайне редкий способ изображения беременного животного в древнеегипетском искусстве. Резьба датируется даже более ранним периодом, чем линия больших иероглифов, между 4000 и 3500 годами до нашей эры.

Издание отметило, что науке известно лишь несколько других подобных случаев. Один из них - ваза, найденная в Абидосе, на которой изображена беременная бегемотиха. Подобные рисунки говорят о том, что люди, которые их создавали, начинали рассказывать истории, показывать жизнь, еще до того, как письменность полностью развилась.

Другие новости науки

Недавно стало известно, что неожиданное открытие ученых переписало историю происхождения Древнего Египта. Они отметили, что воссоединение Египта Ахмосом знаменует поворотный момент, и изменение даты его осуществления меняет понимание политических и культурных преобразований, которые привели к Новому царству Египта.

Вас также могут заинтересовать новости: