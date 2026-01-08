Меньше, чем ожидалось: The Times раскрыло, сколько миротворцев отправят Франция и Британия

По словам одного из военных источников, страны на восточном фланге НАТО "колеблются" по поводу отправки войск.

Великобритания и Франция направят в Украину значительно меньше военных, чем ожидалось. В случае заключения мирного соглашения они отправят до 15 тысяч солдат, сообщает The Times.

Авторы материала напоминают, что изначально военное руководство Великобритании предлагало отправить 10 000 военнослужащих в составе более широкой "коалиции желающих" численностью 64 000 человек. Однако, учитывая нынешнюю численность британской армии, такое количество в Минобороны Соединенного Королевства признали невозможным.

Источники издания заявили, что, по предварительным оценкам, в Украине будет развернуто менее 7 500 британских солдат. И эта цифра тоже будет вызовом для страны, в регулярной армии которой есть 71 000 обученных военнослужащих.

Видео дня

"Франция является единственной другой страной, которая обязалась направить солдат в Украину, и ожидается, что они составят остальную часть контингента, который будет размещен в относительно безопасной западной части страны, вдали от линии фронта", – добавляет The Times.

Несколько источников считают, что даже общая численность миротворцев в 15 000 военнослужащих является оптимистичной. Отмечается, что Германия готова развернуть войска вблизи Украины – возможно в Польше или Румынии.

Еще один собеседник отметил, что различные сценарии приведут к разному количеству миротворцев, в зависимости от результатов мирных переговоров.

Официально премьер Великобритании Кир Стармер не раскрывал информацию о количестве британских солдат, которые будут отправлены в Украину. На днях он подписал соглашение о деятельности британских войск на территории Украины в "военных центрах". Согласно плану, войска Великобритании и Франции будут помогать в подготовке украинской армии и контролировать строительство "защищенных объектов" для хранения оружия и военного оборудования, которые могут быть использованы для поддержки обороны Украины.

Между тем США, согласно подписанной в Париже декларации, возглавят высокотехнологичный мониторинг линии прекращения огня в случае достижения мирного соглашения. Неназванные чиновники Минобороны Великобритании считают, что российский диктатор Путин не решится на нарушение потенциального соглашения о прекращении огня, заключенного при посредничестве Трампа, поскольку будет опасаться реакции американского лидера.

Страны на востоке НАТО колеблются по поводу отправки войск в Украину

По словам одного из военных источников, страны на восточном фланге НАТО "колеблются" по поводу отправки войск. Утверждается, что это "ослабит их оборону границ".

Кроме того, некоторые страны обеспокоены возможным вторжением России – к примеру, в Латвию – если войска будут сосредоточены в Украине. Также до сих пор нет ясности относительно того, каким будет ответ на возможные провокации РФ против сил "коалиции желающих".

"Если уровень угрозы возрастет, а мы отступим, то какой в этом смысл, это никого не успокоит", – отметил источник.

В то же время источник в британском Министерстве обороны сообщил, что конкретные цифры не согласовывались. Само развертывание войск будет зависеть от многих переменных, в частности от условий потенциального перемирия.

Миротворцы в Украине: другие новости

Глава Комитета по обороне Палаты общин Великобритании предупредил об угрозе "чрезмерной нагрузки на наши вооруженные силы" в случае развертывания британских войск в Украине после достижения перемирия.

Не планирует отправлять свои войска в Украину Румыния. Однако страна готова присоединиться к усилению безопасности в Черном море, заявил президент Румынии Никушор Дан.

Вас также могут заинтересовать новости: