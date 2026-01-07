Захват танкера в Атлантике: министр обороны Великобритании выступил с заявлением

Великобритания поддержала действия Соединенных Штатов Америки по задержанию танкера "Маринера". На это есть три причины, заявил министр обороны Соединенного королевства Джон Хили.
Как сообщает The Guardian, среди этих причин – применение санкций против Ирана, борьба с глобальной угрозой безопасности, которую представляет "расширение теневой морской деятельности", а также усиление обороны и безопасности Британии в эпоху растущих угроз.
Он также назвал высадку десанта США на корабль суровым напоминанием о том, как меняется мир и как он становится "менее предсказуемым и более опасным".
Кроме того, во время своего выступления британский министр упомянул о войне РФ против Украины:
"Давайте сделаем 2026-й годом, когда мир не только возможен, но и достигнут".
Говоря о встрече Коалиции желающих в Париже, Хили сказал, что подписанная там декларация касалась обеспечения мирного соглашения, поддержки обороны Украины, отправки многонациональных сил в Украину после заключения перемирия.
Он добавил, что "в ближайшее время" посетит Киев для продолжения обсуждения поддержки долгосрочного вооружения Украины и контроля за соблюдением перемирия. В то же время американский посланник Стив Уиткофф, по словам британского чиновника, дал "решительные обязательства" по гарантиям безопасности для Украины.
"Безопасная Европа нуждается в сильной Украине, но мы можем достичь мирного соглашения только в том случае, если Путин будет готов пойти на компромиссы".
Теневой министр обороны Джеймс Картлидж заявил, что консерваторы поддержат любые усилия, направленные на установление мира в Украине и заключение соглашения о прекращении огня. В то же время он попросил предоставить объяснения относительно того, какое количество британских войск будет развернуто. Также его интересует информация о составе сил, доле, которая будет привлечена к патрулированию демилитаризованной зоны между Украиной и Россией.
Картлидж спросил, какие еще страны, кроме Франции и Великобритании, будут участвовать в развертывании войск. Комментируя этот вопрос, Джон Хили отказался вдаваться в подробности относительно характера деятельности в рамках развертывания, количества войск, которые будут развернуты, и обязательств других стран. По его словам, окончательное решение зависит от мирного плана. Вместо этого обсуждение этих деталей только сделает российского диктатора Владимира Путина более осведомленным.
Захват танкеров Соединенными Штатами
7 января военные США задержали два танкера теневого флота Bella 1/ Marinera. В этой операции участвовали и военные Великобритании. Министр обороны Соединенного Королевства Джон Хили подчеркнул, что судно является частью российско-иранской оси обхода санкций, которая подпитывает терроризм, конфликты и страдания от Ближнего Востока до Украины.
Впоследствии стало известно, что США собираются судить экипаж танкера, который шел под российским флагом. Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт говорит, что танкер "венесуэльского теневого флота" транспортировал подсанкционную нефть. Министр внутренней безопасности США добавила, что экипаж даже сменил флаг судна и нарисовал на корпусе новое название – Marinera в "отчаянной и неудачной попытке избежать правосудия".