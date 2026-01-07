Захват танкера в Атлантике: министр обороны Великобритании выступил с заявлением

Во время своего выступления британский министр упомянул о войне РФ против Украины.

Великобритания поддержала действия Соединенных Штатов Америки по задержанию танкера "Маринера". На это есть три причины, заявил министр обороны Соединенного королевства Джон Хили.

Как сообщает The Guardian, среди этих причин – применение санкций против Ирана, борьба с глобальной угрозой безопасности, которую представляет "расширение теневой морской деятельности", а также усиление обороны и безопасности Британии в эпоху растущих угроз.

Он также назвал высадку десанта США на корабль суровым напоминанием о том, как меняется мир и как он становится "менее предсказуемым и более опасным".

Видео дня

Кроме того, во время своего выступления британский министр упомянул о войне РФ против Украины:

"Давайте сделаем 2026-й годом, когда мир не только возможен, но и достигнут".

Говоря о встрече Коалиции желающих в Париже, Хили сказал, что подписанная там декларация касалась обеспечения мирного соглашения, поддержки обороны Украины, отправки многонациональных сил в Украину после заключения перемирия.

Он добавил, что "в ближайшее время" посетит Киев для продолжения обсуждения поддержки долгосрочного вооружения Украины и контроля за соблюдением перемирия. В то же время американский посланник Стив Уиткофф, по словам британского чиновника, дал "решительные обязательства" по гарантиям безопасности для Украины.

"Безопасная Европа нуждается в сильной Украине, но мы можем достичь мирного соглашения только в том случае, если Путин будет готов пойти на компромиссы".

Теневой министр обороны Джеймс Картлидж заявил, что консерваторы поддержат любые усилия, направленные на установление мира в Украине и заключение соглашения о прекращении огня. В то же время он попросил предоставить объяснения относительно того, какое количество британских войск будет развернуто. Также его интересует информация о составе сил, доле, которая будет привлечена к патрулированию демилитаризованной зоны между Украиной и Россией.

Картлидж спросил, какие еще страны, кроме Франции и Великобритании, будут участвовать в развертывании войск. Комментируя этот вопрос, Джон Хили отказался вдаваться в подробности относительно характера деятельности в рамках развертывания, количества войск, которые будут развернуты, и обязательств других стран. По его словам, окончательное решение зависит от мирного плана. Вместо этого обсуждение этих деталей только сделает российского диктатора Владимира Путина более осведомленным.

Захват танкеров Соединенными Штатами

7 января военные США задержали два танкера теневого флота Bella 1/ Marinera. В этой операции участвовали и военные Великобритании. Министр обороны Соединенного Королевства Джон Хили подчеркнул, что судно является частью российско-иранской оси обхода санкций, которая подпитывает терроризм, конфликты и страдания от Ближнего Востока до Украины.

Впоследствии стало известно, что США собираются судить экипаж танкера, который шел под российским флагом. Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт говорит, что танкер "венесуэльского теневого флота" транспортировал подсанкционную нефть. Министр внутренней безопасности США добавила, что экипаж даже сменил флаг судна и нарисовал на корпусе новое название – Marinera в "отчаянной и неудачной попытке избежать правосудия".

Вас также могут заинтересовать новости: