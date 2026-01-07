По словами Ливитт, что касается президента и США, он будет проводить политику, которая наилучшим образом отвечает интересам страны.

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт заявила, что на фоне захвата танкеров у Трампа сохранятся открытые и честные отношения с президентом РФ Владимиром Путиным и главой Китая Си Цзиньпином.

У нее спросили, беспокоит ли ее рост напряжённости с Россией и Китаем из-за захвата танкеров.

"Я думаю, что у президента очень открытые, честные и хорошие отношения как с президентом Путиным из России, так и с председателем Си из Китая. Как вы знаете, с момента вступления в должность около года назад он неоднократно разговаривал с ними, и я считаю, что эти личные отношения будут продолжаться", - сказала она.

Видео дня

По ее словам, что касается президента и Соединённых Штатов, он будет проводить политику, которая наилучшим образом отвечает интересам страны.

"И в отношении этих захватов судов это означает обеспечение соблюдения эмбарго в отношении всех судов "теневого флота", которые незаконно перевозят нефть, и допуск только законной торговли.. Та торговля, которая определяется Соединёнными Штатами, будет разрешена. И это политика данной администрации, и он не боится её реализовывать", - добавила Ливитт.

Задержание танкеров "тенефого флота"

Ранее сообщалось, что США планируют передать суду членов экипажа российского танкера Marinera. По словам Ливитт, экипаж судна теперь подлежит уголовному преследованию за любое нарушение федерального закона, и они будут доставлены в США для такого преследования.

Она утверждает, что танкер является частью теневого флота Венесуэлы и незаконно транспортировал нефть в нарушение санкций США. На борту танкера находятся граждане России, сообщал ранее МИД РФ.

Вас также могут заинтересовать новости: