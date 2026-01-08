Рубио встретится с лидерами Дании, не отступая от планов Трампа в отношении Гренландии, - СМИ

По словам госсекретаря США, целью страны является покупка острова.

Государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что на следующей неделе встретится с лидерами Дании, однако не дал понять, что откажется от планов президента Дональда Трампа захватить Гренландию. На фоне этого обеспокоенные союзники, такие как Франция и Германия, готовят ответ, пишет Reuters.

В издании напомнили, что военная операция США, в ходе которой был захвачен лидер Венесуэлы, вызвала обеспокоенность относительно намерений Вашингтона в отношении Гренландии, в то время как американские чиновники не развеяли эти опасения.

В то же время Рубио заявил журналистам, что Трамп оставил за собой возможность достичь своей цели военными средствами.

"Однако, как дипломат, которым я являюсь сейчас, и чем мы занимаемся, мы всегда предпочитаем решать вопросы различными способами, включая Венесуэлу", - отметил он, отвечая на вопрос, готовы ли США потенциально поставить под угрозу военный альянс НАТО под руководством США, захватив Гренландию силой.

Такие планы вызвали сопротивление в Конгрессе США, где сенаторы-демократы и республиканцы заявили, что ожидают, что Сенат в конечном итоге проголосует за закон, который ограничит возможности Трампа попытаться захватить Гренландию.

В свою очередь в Белом доме заявили, что Трамп обсуждает варианты покупки Гренландии, используя американские вооруженные силы, несмотря на возражения Европы.

Другие представители администрации подчеркнули, что возможны различные подходы. Однако Рубио во время закрытого брифинга сообщил, что целью является приобретение острова, сообщили Reuters два источника.

Намерения Трампа в отношении Гренландии - последние новости

Ранее The Guardian писало, что вторжение США в Гренландию подорвет НАТО изнутри, чем воспользуется РФ. По словам журналистов, вероятность того, что кто-либо из 31 другого члена НАТО будет защищать Гренландию военным путем, крайне низкая. Кроме того, у Дании не хватит ресурсов и сил для противостояния США.

В то же время премьер-министр Гренландии Йенс-Фредерик Нильсен ответил на территориальные притязания Трампа. Он отметил, что президент США не может захватить территорию "потому что хочет этого".

"В ситуации, когда американский президент вновь заявил, что Соединенные Штаты очень серьезно относятся к Гренландии, эта поддержка со стороны наших союзников по НАТО очень важна и недвусмысленна", - подчеркнул политик.

