Рашист планирует писать обращение Пушилину.

В ГУР Минобороны Украины опубликовали перехваченный разговор российского солдата с мамой. Российский военнослужащий мотострелкового полка сетует на то, что им не платят обещанные деньги.

"Я в этом месяце получил 35 тысяч (российских рублей, это чуть больше 20 000 грн - УНИАН) нафиг. Нас обманывают. Нас дурят. У нас так все 135 человек получают. Ну нам не дают. Я за 8 месяцев должен получить 800 тысяч рублей, примерно 486 000 грн - УНИАН). Да никак, мам. Мы, если честно, мы уже и бумаги все писали. Нас просто дурят и все. Да писали мы рапорта. И на увольнение рапорты писал, и все...На Пушилина хотим еще написать бумагу. Ну посмотрим", - огорченно рассказывает рашист.

Ранее российский чиновник признал проблемы с выплатами денег для военнослужащих.

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Мобилизация в России - что известно

В сентябре Кремль решился провести мобилизацию, которую можно назвать "могилизацией".

Мобилизация в РФ происходит несистемно: повестки присылали даже мертвым, а также многодетным родителям.

Из-за указа Путина из России начали убегать лица призывного возраста.

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