Враг оккупировал населенные пункты в Сумской и Донецкой областях, - DeepState

Российские оккупационные войска оккупировали два населенных пункта Украины.
Об этом сообщает аналитический проект DeepState. Отмечается, что речь идет о населенных пунктах в Сумской и Донецкой областях.
"Враг оккупировал Андреевку (Сумская область) и Новомарково (Донецкая область)", – говорится в сообщении.
Кроме того, по данным аналитиков, оккупационные войска РФ продвинулись вблизи Майского Донецкой области.
Официального подтверждения этой информации нет.
По данным Генштаба Вооруженных сил Украины, с начала суток, 7 января, по состоянию на 22:00 на фронте произошло 255 боевых столкновений с противником. Наиболее активным враг был на Покровском направлении, где 72 раза пытался продвинуться на украинские позиции.
37 боевых столкновений зафиксировано на Гуляйпольском направлении.
Война в Украине: это стоит знать
Российские оккупационные войска продолжают наносить удары по гражданской инфраструктуре в мирных украинских городах. В частности, под атакой был Кривой Рог, пострадали люди.
Вечером враг также атаковал Запорожье и Днепропетровскую область. Обе области почти полностью обесточены. В Днепре проблемы с водоснабжением, интернетом.
В то же время в Запорожской области мобильная связь работает в аварийном режиме. Аккумуляторов хватит на 8 часов. Из-за отключения электроэнергии также не слышны сигналы воздушной тревоги.