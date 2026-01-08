Враг оккупировал населенные пункты в Сумской и Донецкой областях, - DeepState

Официального подтверждения этой информации нет.

Российские оккупационные войска оккупировали два населенных пункта Украины.

Об этом сообщает аналитический проект DeepState. Отмечается, что речь идет о населенных пунктах в Сумской и Донецкой областях.

"Враг оккупировал Андреевку (Сумская область) и Новомарково (Донецкая область)", – говорится в сообщении.

Кроме того, по данным аналитиков, оккупационные войска РФ продвинулись вблизи Майского Донецкой области.

Официального подтверждения этой информации нет.

По данным Генштаба Вооруженных сил Украины, с начала суток, 7 января, по состоянию на 22:00 на фронте произошло 255 боевых столкновений с противником. Наиболее активным враг был на Покровском направлении, где 72 раза пытался продвинуться на украинские позиции.

37 боевых столкновений зафиксировано на Гуляйпольском направлении.

Российские оккупационные войска продолжают наносить удары по гражданской инфраструктуре в мирных украинских городах. В частности, под атакой был Кривой Рог, пострадали люди.

Вечером враг также атаковал Запорожье и Днепропетровскую область. Обе области почти полностью обесточены. В Днепре проблемы с водоснабжением, интернетом.

В то же время в Запорожской области мобильная связь работает в аварийном режиме. Аккумуляторов хватит на 8 часов. Из-за отключения электроэнергии также не слышны сигналы воздушной тревоги.

