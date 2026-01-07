'Укрзализныця' предупредила об изменениях в движении поездов в Днепропетровской и Запорожской областях

Из-за обстрелов со стороны РФ в областях наблюдаются масштабные отключения электроэнергии.

В результате российских обстрелов, которые привели к масштабным отключениям электроэнергии, все поезда в Днепропетровской и Запорожской областях переходят на резервную теплотягу.

Об этом сообщает пресс-служба "Укрзализныци". Отмечается, что средства сигнализации и связи работают от резервного питания. Вокзалы также работают от генераторов.

В пунктах несокрушимости традиционно доступны не только горячий чай, но и зарядки и бесперебойная связь через Starlink.

Ряд поездов отправляется под резервными тепловозами с задержкой. Речь идет о следующих рейсах:

734 Киев – Днепр,

37 Запорожье – Киев,

119 Днепр – Холм,

79 Днепр – Львов.

Что касается движения поездов Dnipro City Express, завтра, 8 января, оно будет налажено под тепловозом.

Атаки РФ по Днепропетровской и Запорожской областям

Российские оккупационные войска прицельно атакуют объекты критической инфраструктуры в Запорожской и Днепропетровской областях. В Минэнерго сообщили, что обе области почти полностью обесточены.

В Днепре также наблюдаются проблемы с водой и интернетом. Власти предупреждают о возможных перебоях со связью. Местные СМИ информировали об остановке метрополитена.

Пока что относительно восстановления энергоснабжения нет никаких прогнозов.

