'Укрзализныця' предупредила об изменениях в движении поездов в Днепропетровской и Запорожской областях

В результате российских обстрелов, которые привели к масштабным отключениям электроэнергии, все поезда в Днепропетровской и Запорожской областях переходят на резервную теплотягу.
Об этом сообщает пресс-служба "Укрзализныци". Отмечается, что средства сигнализации и связи работают от резервного питания. Вокзалы также работают от генераторов.
В пунктах несокрушимости традиционно доступны не только горячий чай, но и зарядки и бесперебойная связь через Starlink.
Ряд поездов отправляется под резервными тепловозами с задержкой. Речь идет о следующих рейсах:
- 734 Киев – Днепр,
- 37 Запорожье – Киев,
- 119 Днепр – Холм,
- 79 Днепр – Львов.
Что касается движения поездов Dnipro City Express, завтра, 8 января, оно будет налажено под тепловозом.
Атаки РФ по Днепропетровской и Запорожской областям
Российские оккупационные войска прицельно атакуют объекты критической инфраструктуры в Запорожской и Днепропетровской областях. В Минэнерго сообщили, что обе области почти полностью обесточены.
В Днепре также наблюдаются проблемы с водой и интернетом. Власти предупреждают о возможных перебоях со связью. Местные СМИ информировали об остановке метрополитена.
Пока что относительно восстановления энергоснабжения нет никаких прогнозов.