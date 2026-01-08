12-секундный тест для проверки IQ: нужно найти слово 'мороз'

Готовы показать, на что способны?

Головоломки, где нужно найти определенное слово или объект, очень интересно и полезно решать. Они помогают тренировать мозг и глаза.

УНИАН подготовил для вас новый вызов, который проверит вашу внимательность к деталям, умение замечать главное в общей картине. Регулярное решение подобных заданий помогает тренировать наблюдательность, логическое и критическое мышление, память и навыки управления временем.

Итак, мы создали коллаж, где в несколько строк в случайном порядке расположены разные буквы. Где-то в этом хаосе мы спрятали слово "мороз".

Видео дня

Задача читателя состоит в том, чтобы его найти. И справиться нужно всего за 12 секунд. Вы готовы проверить свои способности?

Сначала может показаться, что найти ответ будет очень легко, но на самом деле это не так. Огромное количество букв повторяются, и это будет сбивать с толку. Отвлекать может и изображение на фоне.

Прежде чем вы начнете поиски, дадим вам подсказку. Ищите слово "мороз" по вертикали или по горизонтали, но не по диагонали.

Готовы? Время пошло. Можете установить таймер.

Что ж, время, отведенное на поиски слова, уже истекло. Удалось ли вам найти ответ за 12 секунд?

Слово "мороз" было довольно сложно заметить. Поэтому, если вам это удалось, вашей внимательности к деталям можно только позавидовать.

Ответ:

Больше интересных заданий

Предлагаем вам попробовать найти слово "салат" на изображении. Справиться нужно всего за 12 секунд, поэтому не медлите.

Или же можете проверить свои способности в задании со спичками. Вам нужно будет перетащить две спички так, чтобы образовалось семь квадратов.

Вас также могут заинтересовать новости: