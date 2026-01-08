РФ должна понять, что эти ребята настроены серьезно: Ходжес о миротворцах для Украины

По его мнению, многонациональным силам для помощи Украине понадобятся тысячи военных, чтобы остановить нарушение Россией прекращения огня.

Стабилизационные силы Великобритании и Франции для Украины должны будут развернуть тысячи боевых войск, если они хотят успешно отговорить Россию от нарушения послевоенного прекращения огня. Об этом заявил бывший командующий армией США в Европе Бен Ходжес, пишет The Guardian.

По его словам, предложенные многонациональные силы, которые на этой неделе обсуждали британский и французский лидеры с президентом Украины Владимиром Зеленским в Париже, должны быть достаточно мощными, чтобы справиться с вероятными провокациями, организованными Кремлем.

"Коалиция желающих должна иметь реальную силу и правила боевых действий, которые позволят ей немедленно реагировать на любые нарушения. Капитаны не могут звонить в Париж или Лондон, чтобы узнать, как поступать с российским беспилотником", - сказал он.

Генерал в отставке подчеркнул: сценарий, что Россия будет соблюдать какое-либо соглашение, нереалистичен. Он напомнил о периоде между 2014 и 2022 годами, когда Россией неоднократно нарушались старые линии прекращения огня.

По мнению Ходжеса, по крайней мере, британские и французские войска должны будут иметь возможность защищаться от беспилотников и других форм атак, поскольку очень вероятно, что "Россия немедленно проверит их способность реагировать".

Российские войска, добавил бывший генерал, "должны посмотреть туда и сказать, что эти ребята настроены серьезно, а не стоят в казармах где-то под Львовом".

Развертывание иностранного контингента в Украине - что известно

Как сообщал УНИАН, 6 января была подписана декларация о намерениях по развертыванию многонациональных сил в Украине после завершения войны. Макрон отметил, что на саммите были согласованы механизмы мониторинга режима прекращения огня в Украине.

Также президент Франции заявил, что первой линией сдерживания российской агрессии станут Вооруженные силы Украины. Он добавил, что численность украинской армии после прекращения огня составит 800 тысяч человек, а западные партнеры обязались обеспечить ее поддержку.

По разным оценкам, в Украину могут отправить от 15 до 20 тысяч миротворцев.

