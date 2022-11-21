Пропагандистка согласилась, что на войне в Украине российские солдаты гибнут.

Российские пропагандисты возмущены, что их военным приходится искать деньги на покупку черных мешков для "двухсотых".

Кремлевская "журналистка" Юлия Витязева в эфире "Соловьев LIVE" зачитала запросы на пожертвования средств от оккупантов.

В этом списке Витязева нашла и черные пакеты.

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"А я скажу. Когда у тебя параллельно со списком всего необходимого, что тебе нужно закупить "туда" ребятам, в самом низу... Что называется, если могли бы, то написали мелким шрифтом... Те самые... черные мешки", - сказала она.

Пропагандистка согласилась, что на войне в Украине российские солдаты гибнут.

Потери России в войне в Украине

Потери россиян резко увеличились после недавних безуспешных штурмов на Донбассе, которые сами оккупанты называют "бессмысленными".

В ноябре сеть всколыхнуло обращение группы российских морпехов из-под Павловки, жалующихся на плохое командование. В ответ Минобороны России не стали признавать большие потери среди ВС РФ на указанном направлении, но отметили, что потери ВСУ якобы "в семь раз выше".

По данным Генштаба, ВСУ ликвидировали уже 84 210 российских оккупантов и тысячи единиц вражеской техники.

Журналисты по состоянию на август (до контрнаступления ВСУ на Харьковском и Херсонском направлении) смогли подсчитать примерно 20 разгромленных БТГ россиян за полгода войны.

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