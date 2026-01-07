'Минное поле для иностранца': женщина назвала 3 вещи, удивившие ее во Франции

Хотя Франция может казаться типичной высокоразвитой страной, отношение к работе и свободному времени здесь сильно отличается от той же Великобритании и тем более США.

Франция из года в год умудряется завоевывать мировое первенство по количеству иностранных гостей. Однако не зря существует поговорка о том, что посетить страну как турист – совсем не то же самое, что жить в ней постоянно. Британская писательница Джоди Хьюз на собственном опыте убедилась в том, насколько правдиво это выражение.

В статье для Business Insider женщина рассказала, что переехала в Париж в 2017 году, где ее ждало множество сюрпризов. И хотя большинство из них были положительными, первые месяцы были полны довольно неожиданных вызовов.

Социальный этикет во Франции

По словам Джоди, первым серьезным вызовом для нее стала адаптация к офисному этикету в Париже. Хотя она морально была готова к различиям в поведении британцев и французов, некоторые свои ошибки она считает "позорными".

Так, большой проблемой для нее стало использование личных местоимений "ты" и "вы". Как известно, в современном английском языке нет местоимения "ты", тогда как во французском языке оно есть. Поэтому Джоди долгое время не могла понять, в каких случаях нужно использовать вежливое и уважительное "вы", а когда уместно говорить дружеское "ты".

"Правила относительно того, к кому вы обращаетесь на "ты" и кому вы говорите "вы", в лучшем случае кажутся туманными – и настоящим минным полем для (иностранного) новичка", – отметила британка.

Также Джоди была удивлена необходимостью здороваться со всеми в лифте или в очереди к врачу. В Англии так не принято.

Отношение к еде

Британка быстро поняла, насколько серьезно французы относятся к наслаждению едой.

"Даже столовая в моем офисе была мечтой гурмана с постоянно меняющимся меню блюд, таких как утка, лосось и паэлья; десерты, приготовленные вручную профессиональным кондитером; свежий хлеб из местной булочной; и буквально кучи сыра", – вспоминает она.

При этом французы не одобряют, когда кто-то жует бутерброд за компьютером, не отрываясь от работы.

Еще одна странность: обеденный перерыв во Франции обычно длится два часа, и французы откровенно не понимают, как здесь можно уложиться во "всего лишь" один час.

"Мои коллеги используют перерывы, чтобы посещать или преподавать курсы, заниматься спортом или наслаждаться неторопливой едой в ресторане – ничего из этого никогда не было возможным за те 30-60 минут, к которым я привыкла дома", – пишет Джоди.

А то, что было немного неловко – во Франции вполне приемлемо выпить немного спиртного (вина, конечно же) в обеденный перерыв на работе. Да и в целом любовь французов к вину очень заметна.

"За первые два месяца работы в офисе мне подали больше шампанского, чем за всю мою жизнь до того момента вместе взятую. Однажды в 11:30 утра для "прощального завтрака" одной коллеги было открыто несколько бутылок. Было трудно, но я адаптировалась к этому культурному шоку как можно спокойнее", – вспоминает британка.

Уважение к личному времени

В отличие от Англии, во Франции люди уважают свое и чужое свободное время. Вместо "культуры конкуренции", когда британцы чуть ли не соревнуются, кто быстрее приходит в офис и позже уходит, у французов свободное время "яростно защищено". Например, во Франции работники имеют законное право игнорировать звонки и электронные письма с работы в нерабочее время.

Определенным шоком для Джоди стали пять недель отпуска в первый год работы. И это не считая еще 11 государственных праздников. При этом французов чуть ли не обязывают брать подряд не менее двух недель отдыха, тогда как в Британии две недели отпуска подряд считались неприемлемыми.

