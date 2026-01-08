Британское туристическое агентство определило лучшие направления в этом году.

Как правило, опросы большинства туристических агентств не показывают "скрытые жемчужины" - небольшие поселения в глубинке и вдали от шумных мегаполисов, которые туристы пока не открыли для себя. И если вы решаете, куда поехать в отпуск в 2026 году, обратите внимание на список от команды экспертов "Which? Travel". Специалисты поделились менее известными европейскими местами, которые стоит посетить.

В подборке есть всё - от сказочных итальянских коммун до бюджетных балканских курортов с пляжами, не хуже, чем в Хорватии или Греции; от португальского города под охраной ЮНЕСКО до колоритного и, к тому же, дешёвого для туризма польского воеводства со средневековыми замками.

Вроцлав - самый красивый город в Европе, или, по крайней мере, в Польше

По словам экспертов, этот город с впечатляющей средневековой площадью и ренессансными домами напоминает Краков, но цены здесь значительно ниже и туристов меньше. Так что если вы интересуетесь, куда поехать бюджетному туристу, то Вроцлав непременно должен быть первым в списке.

Можно посидеть на берегу одного из 14 островов, выпить бальзамического ликёра или закусить пельменями на рождественском рынке - за день еды и напитков вы потратите не больше £20 (около 1000 гривен), а пятизвёздочный отель можно найти за £100 (~5500 гривен).

Испанские Леон, Мурсия и Картахена - лучшие города европы для пешего туризма

Леон часто служит остановкой для паломников, идущих по пути Сантьяго. Но этот город заслуживает внимания сам по себе. Главная его достопримечательность - готический собор с яркими витражами, который называют Домом Света.

Не пропустите Королевский Пантеон Сан-Исидоро - романский мавзолей с фресками XI века, сравнимыми с Сикстинской капеллой. И не упустите возможность насладиться культурой тапас, процветающей в старом квартале Баррио Умедо: там к каждому напитку обязательно дают закуску. Попробуйте местные деликатесы - кровяную колбасу морсилью и вяленое мясо сечину.

Which? Travel пишут, что для остановки идеально подойдёт большой Parador de León - бывший монастырь и госпиталь для паломников, управляемый испанской сетью Paradores, признанной одной из лучших международных гостиничных сетей.

Далее, менее часа от аэропорта Аликанте находится Мурсия - город, куда приезжает мало туристов. Когда вы проедете мимо бескрайних цитрусовых садов, сразу почувствуете расслабленную атмосферу старого города.

Это место отражает 1200 лет истории, включая великолепную барочную архитектуру и солнечные площади. Хотя Мурсия находится в глубине страны, можно попробовать морские блюда, например, местный тапас "Маринера" - хрустящая булочка с тунцом.

Наконец, Картахена - всего 20 лет назад скромный военный городок, а сейчас - туристический центр юго-востока Испании, где надо обязательно побывать всем любителям музеев и античной архитектуры.

Город веками был связан с военным флотом, но переломным моментом стало открытие руин римского театра. Сейчас здесь многочисленные музеи и экскурсии, в том числе о войнах.

Но настоящее очарование этого места - прогулки по улицам с зданиями в стиле модерн и тапас-барами".

Лучшие города для туризма в мире и итальянская Больцано

Сказочный Альпийский пейзаж, немецкие надписи и уютные австрийские рестораны с домашними супами делают Больцано необычно "немецким" на первый взгляд - но именно в этом его особое очарование.

Город известен трёхъязычным университетом и музеем ледяного человека Отци - мумифицированного человека, найденного на границе 5000 лет назад.

Хотя город уж точно не из тех, куда поехать бюджетному туристу, общественный транспорт тут для приезжих бесплатный, а автобусы и канатные дороги ведут прямо из центра в Доломиты с их захватывающими видами и кристально чистыми озёрами.

Будва, Бар и Любляна - где надо обязательно побывать на Балканах

Эксперты отмечают, что чуть южнее многолюдного Дубровника находится спокойное Балканское побережье: бирюзовая вода и терракотовые крыши. Многие туристы пропускают Черногорию, когда ищут лучшие города Европы для туризма, а на самом деле - зря.

История Будвы насчитывает более 2500 лет. Старый город, окружённый стенами, с узкими улочками и видами на море, впечатляет своей архитектурой. Хотя и за городскими стенами ничуть не хуже: там располагаются около 20 пляжей для летнего отдыха.

Цены остаются ниже, чем в крупных хорватских городах, а еда недорогая: местное пиво и свежая рыба стоят всего £2–3 (ок. 100-150 гривен). Если хотите ещё более уединённые пляжи, отправляйтесь автобусом в Бар - билет стоит £5–8 (от 300 до 400 гривен).

Наконец, Любляна - просто сказочный город с пастельными зданиями в стиле барокко и ар-нуво. Через центр её протекает река Любляница с красивыми мостами и набережными.

Вдоль реки расположено множество кафе и баров, где можно посидеть под плакучими ивами. Попробуйте местные вина и небольшие блюда в ресторане TaBar - бывшей югославской велосипедной фабрике.

На холме над городом возвышается замок с историческими экскурсиями и отличными видами на старый город. Отсюда удобно ездить на экскурсии: озеро Блед, пещеры Постойна и замок Предьяма.

Куда поехать бюджетному туристу в Португалии

Эвора любима португальцами, но иностранные туристы обычно считают, что список португальских городов, где надо обязательно побывать, ограничивается Лиссабоном, Порту и Алгарве.

Город с оливковыми рощами, солнечными виноградниками и средневековой архитектурой внесён в список ЮНЕСКО и даёт представление о Португалии вне туристических маршрутов.

Если захотите - Лиссабон всего в полутора часах езды.

Города, которые стоит посетить в мире - цель в Ирландии

Каррик-он-Шеннон - это маленький городок на реке Шеннон известен как место, где надо обязательно побывать каждому уважающему себя ирландцу, хотя он почти неизвестен иностранцам. Главное - его расположение на окраине озёрного региона.

Можно взять уроки по управлению лодкой и отправиться по водному пути Шеннон-Эрн протяжённостью 63 км, мимо болот, старинных замков и деревень.

Сами жители города дружелюбные, а в двух десятках пабов на одной улице всегда найдётся общение, вкусная еда и живая ирландская музыка".

