Сильный ветер и обильные осадки: в Одессе действует штормовое предупреждение (инфографика)

Сегодня вечером в городе заметно похолодает и дождь перейдет в снег.

В Одессе на сегодня, 8 января, синоптики объявили предупреждение. О непогоде сообщает Гидрометеорологический Центр Черного и Азовского морей.

"Утром и в первой половине дня 8 января ожидаются порывы южного, а во второй половине дня северо-западного ветра 15-20 м/с", - предупреждают специалисты.

Такая же ситуация ожидается и по территории Одесской области.

Кроме того, днем в Одессе пройдут значительные осадки. Из-за этого объявлен I уровень опасности, желтый.

Сегодня в Одесской области будет облачно. Ожидаются умеренные осадки, днем местами значительные - преимущественно в виде дождя с переходом вечером в снег.

Ветер будет 9-14 м/с, утром и днем порывы усилятся до 15-20 м/с.

Температура ночью по области +2°...+7°, +7°...+12°. Вечером похолодает до 0°...+5°.

На автодорогах области местами видимость во время осадков 1-2 км.

В Одессе сегодня также будет облачно. Ожидаются умеренные осадки, днем значительные, преимущественно в виде дождя с переходом вечером в снег.

Ветер будет 9-14 м/с, утром и днем порывы будут достигать 15-20 м/с.

Температура ночью +5°...+7°, днем воздух прогреется до +8°...+10°, а вечером похолодает до +1°...+3°.

В целом в ближайшие дни в Одесской области и вдоль морского побережья ожидается облачная погода. Пройдут небольшие, местами умеренные осадки, на севере преимущественно в виде снега.

Температура имеет тенденцию к снижению и в конце рабочей недели будет составлять: ночью 5-10° мороза, днем 0-5° мороза.

