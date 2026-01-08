Новая магнитная буря уже на подходе: когда ждать удара (график)

Сегодня геомагнитная обстановка еще будет спокойной.

Скорость солнечного ветра остаётся на фоновом уровне, и в ближайшие сутки геомагнитная обстановка будет спокойной. Однако новая магнитная буря уже на подходе. Об этом сообщает Британская геологическая служба.

Как сообщается, поток быстрого солнечного ветра из корональной дырыначнет влиять на нашу планету уже 9 января. Он повысит уровень активности, ожидаются отдельныые периоды магнитной бури уровня G1, которые могут сохраняться и в течение 10 января.

Корональный выброс массы, который произошел наканне, по всей видимости, пройдет мимо Земли. Все еще сохраняется небольшая неопределённость относительно возможного слабого касательного воздействия, но даже в этом случае его влияние будет незначительным и может совпасть по времени с действием потока быстрого солнечного ветра.

Видео дня

Магнитные бури - как защититься

Магнитные бури уровня G1 считаются слабыми, однако метеочувствительные люди могут ощущать усталость и головную боль. В такие дни важно соблюдать режим сна, пить больше воды и избегать переутомления. Рекомендуется сократить употребление кофе и алкоголя, больше отдыхать и проводить время на свежем воздухе. При ухудшении самочувствия стоит снизить физические и эмоциональные нагрузки.

Вас также могут заинтересовать новости: