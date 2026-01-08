'Пехотные штурмы здесь 24/7': военный назвал приоритетное направление фронта для оккупантов

Враг ставит целью окончательный захват трех населенных пунктов.

Добропольское направление сейчас является самым тяжелым и приоритетным для российских оккупационных войск.

Такое заявление сделал старший лейтенант Сил обороны Украины с позывным "Алекс", который является автором телеграм-канала "Офицер". По его словам, враг поставил цель окончательно захватить населенные пункты Родинское, Мирноград и Покровск Донецкой области.

"Поэтому пехотные штурмы здесь 24/7 без остановок в форме постоянно бродящих тел, которые пытаются долезть до переднего края и умереть", – добавил военный.

Кроме того, "Алекс" отметил, что российские захватчики периодически прибегают к механизированным штурмам с привлечением бронетехники и квадроциклов. Однако происходит это исключительно при плохих погодных условиях.

Война в Украине: ситуация на фронте

Российские оккупанты захватили два населенных пункта в Сумской и Донецкой областях. Речь идет об Андреевке и Новомарково, информирует проект DeepState.

Кроме того, враг активно накапливает ресурсы для удара на Донбассе. Конечной целью оккупантов является установление полного контроля над населенным пунктом Дроновка и продвижение в сторону Платоновки и Закотного. Их захват в дальнейшем может угрожать продвижением РФ в сторону Лимана и Славянска.

