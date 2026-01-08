Во время спецоперации США в Венесуэле погибли 100 человек, - Reuters

Ранее Каракас не называл точное количество погибших, но армия опубликовала список из 23 имен своих погибших.

В результате атаки США, когда был свергнут президент Венесуэлы Николас Мадуро, погибли 100 человек.

Такое количество назвал министр внутренних дел Венесуэлы Диосдадо Кабельо, сообщает Reuters.

Издание отметило, что ранее Каракас не называл точное количество погибших, но армия опубликовала список из 23 имен своих погибших. Венесуэльские официальные лица заявили, что большая часть охраны Мадуро была убита "хладнокровно", а Куба заявила о гибели своих военных и сотрудников разведки в Венесуэле.

Видео дня

Кроме того, во время спецоперации США супруга Мадуро, Силия Флорес, которая была задержана вместе с ним, получила травму головы, а Мадуро - травму ноги, сказал Кабельо.

Спецоперация США в Венесуэле

Рано утром 3 января Вашингтон провел в Каракасе спецоперацию по поимке Мадуро и его супруги. В венесуэльской столице раздавались взрывы, по улицам ездила военная техника.

США молниеносно вывезли Мадуро на свою территорию. В США его одвиняют в наркотерроризме. В понедельник он уже предстал перед американским судом.

6 января влиятельный сенатор-республиканец Линдси Грэм назвал страну, которую вскоре постигнет участь Венесуэлы. "Коммунистическая диктатура на Кубе не имеет шансов выжить после свержения Мадуро. Все кончено, это лишь вопрос времени", - заявил тогда Грэм.

Вас также могут заинтересовать новости: