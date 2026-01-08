Дата 8 января пройдет удачно, если придерживаться ее основных традиций.

8 января ранее было важной датой народного календаря. Древний праздник сегодня в Украине посвящался повитухам, которые помогали женщинам принимать роды. По православным обычаям принято молиться о пополнении в семье, а на международном уровне в эту дату вспоминают важное научное открытие.

Какой сегодня праздник церковный

С 2023 году православные украинцы пользуются новым календарем, в котором 8 января чествуют исповедников Эмилиана и Георгия Хозевита, святую Доминику и затворника Григория Киево-Печерского. Некоторые украинские верующие остались верны староцерковному календарю, поэтому у них сегодня праздник Собор Пресвятой Богородицы. В честь него принято молиться Деве Марии.

Какой сегодня праздник в мире

9 января - Международный день вращения Земли. Именно в эту дату 1851 года физик Леон Фуко показал свое изобретение - маятник, который демонстрирует вращение нашей планеты вокруг своей оси. На тот момент ученые уже знали, что Земля вращается, но эксперимент Фуко наглядно это показал и подтолкнул дальнейшие исследования.

Остальные всемирные праздники сегодня - это День набора текста, День заразительного смеха, День заботы о коже, День конфет тоффи, День наблюдения за мужчинами и День лабрадора-ретривера.

Какой сегодня праздник в Украине

С этой датой связаны имена многие выдающихся украинцев. Наиболее известные ее именинники это языковед Степан Смаль-Стоцкий, писатель Степан Васильченко, режиссер театра Юра Гнат, поэт Василий Симоненко и музыкант Ярослав Джусь.

Официально в нашей стране сегодня обычный будний день. Никакой праздник 8 января не отмечается.

Какой сегодня праздник народный

Приметы о погоде помогали давним людям понять, чего ожидать от будущего:

если огонь в печи плохо разгорается, то январь будет теплым и мокрым;

ясное небо предвещает снегопад;

реки покрылись толстым льдом - весна будет поздней;

если синицы с утра пищат, то приближаются ночные заморозки.

Из-за того, какой сегодня церковный праздник, существует обычай молиться Богородице об удачной беременности, легких родах и детском здоровье.

В народе 8 января празднуют День повитух, также известный как Бабьи каши. Принято поздравлять акушерок, угощать их кашей и пирогами. Также в гости приглашают кума с кумой и кормят их домашними блюдами. Наши предки верили, что такой ритуал осчастливит детей.

Что нельзя делать сегодня

По давним верованиям те, кто будет лениться и нарушать обещания, навлекут на себя неприятности в эту дату. Также под запретом жалобы на жизнь, уныние, осуждение других. Не стоит в праздник сегодня приходить в гости пустыми руками - это к бедности.

