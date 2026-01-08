ЕС подпитывает войну Путина в Украине через импорт российского СПГ, - правозащитник

В 2025 году через арктический лед к терминалам ЕС было транспортировано более 15 млн тонн СПГ с Ямала.

Правительства стран Европы обвиняют в содействии войне РФ в Украине, ведь новые данные свидетельствуют о том, что Кремль в прошлом году заработал около 7,2 млрд евро от экспорта сжиженного природного газа в ЕС. Об этом пишет The Guardian, ссылаясь на анализ правозащитной НПО Urgewald.

"Брюссель пообещал запретить импорт российского СПГ - природного газа, который охлаждают до сверхнизкой температуры, чтобы облегчить его транспортировку - до 2027 года, но анализ показывает, что объемы поставок с российского СПГ-комплекса на полуострове Ямал в Сибири в европейские порты пока не уменьшаются", - отмечается в материале.

По словам правозащитников, в 2025 году через арктический лед к терминалам ЕС было транспортировано более 15 млн тонн СПГ с Ямала, что принесло РФ около 7,2 млрд евро.

Несмотря на то, что Европа сократила поставки трубопроводного газа из России после полномасштабного вторжения в Украину, доля ЕС в мировых поставках с Ямала выросла за последний год до 76,1% с 75,4% (2024 год), говорится в отчете.

"Импорт остается законным, и ЕС не спешит запрещать российские поставки СПГ, в частности из-за зависимости Центральной и Восточной Европы от этого источника энергии. Одной из двух европейских судоходных компаний, которые, как считается, являются логистической основой для "Ямал СПГ", является Seapeak, базирующаяся в Великобритании", - объяснили в The Guardian.

Последний анализ показывает, что Seapeak транспортировала 37,3% "Ямал СПГ" на своих судах, а греческая Dynagas - 34,3%.

В то же время в Великобритании заявляли, что в этом году страна перейдет к запрету предоставления морских услуг судам, перевозящим российский СПГ.

В частности, активист в сфере энергетики и санкций в Urgewald Себастьян Реттерс подчеркнул:

"Пока Брюссель празднует последнее соглашение о постепенном прекращении поставок российского газа, наши порты продолжают служить логистическим центром для крупнейшего российского терминала СПГ, Ямала. В нынешней геополитической ситуации мы не можем позволить себе еще один год соучастия. Мы не просто клиенты, мы являемся важной инфраструктурой, которая поддерживает этот флагманский проект. Каждый груз, выгружаемый на терминале ЕС, является прямым вкладом в военный бюджет, который подпитывает убийства в Украине. Мы должны прекратить обеспечивать кислородом энергетические доходы России и закрыть лазейку "Ямал" уже сейчас".

Как писал УНИАН, ранее РФ задействовала единственный ледокол для экспорта запрещенного газа. Речь идет о судне Christophe De Margerie, которое пришвартовалось у подсанкционного экспортного завода "Арктик СПГ-2" и готовится к отправке третьей партии груза.

Отмечается, что такой танкер - единственное действующее судно в российском теневом флоте, которое может доставлять СПГ круглый год.

Также Reuters сообщал, что в Сербии собираются возобновить работу подсанкционного завода "Газпром". По словам журналистов, Управление контроля за иностранными активами Министерства финансов США предоставило заводу NIS временную лицензию на деятельность до 23 января, что позволит ему возобновить производство после 36-дневного перерыва.

